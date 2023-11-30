CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Почта банк онлайн» доступен всем клиентам банка

Клиентам «Почта банка» по-прежнему доступны все возможности удаленного доступа и управления своими деньгами через мобильные устройства. Установленные на смартфонах приложения продолжат работать. Приложение банка для Android-смартфонов можно скачать или обновить в ряде российских и иностранных магазинов. Помимо этого, всем клиентам доступен интернет-банк с полным набором функций. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка».

Приложение «Почта банк онлайн» для Android доступно для скачивания в следующих магазинах: RuStore (основной магазин); Huawei AppGallery (магазин для Huawei); Xiaomi GetApps (магазин для Xiaomi); Galaxy Store (магазин для Samsung); на официальном сайте «Почта банка».

С полным перечнем источников загрузки приложения можно ознакомиться на сайте банка.

Кроме того, клиенты банка могут воспользоваться интернет-банком с полным набором функционала. Он позволяет получить быстрый и удобный доступ ко всем продуктам и услугам прямо в смартфоне или планшете: картам, вкладам, кредитам, накопительным счетам, переводам и платежам и т.д. Через интернет-банк можно связаться с поддержкой банка, найти ближайший офис или банкомат. Интернет-банк не нужно скачивать. Для удобства мы рекомендуем в браузере Safari нажать «Поделиться» и «Создать иконку на экране Домой». После этого иконка «Почта банк онлайн» появится на домашнем экране iPhone наряду с иконками других приложений. Подробную инструкцию можно также найти на сайте банка.

Ответы на самые актуальные вопросы о «Почта банк онлайн» и инструкции по скачиванию приложения можно найти на сайте «Почта банка».

***

«Почта банк» - универсальный розничный банк, созданный в 2016 г. Банк располагает региональной сетью из около 25 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России. В продуктовой линейке банка есть предложения для всех категорий клиентов – от молодежи до пенсионеров. Банк развивает цифровые каналы – более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении «Почта банк онлайн», включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Братья Богатовы: как создать стартап и влиться в крупную экосистему

Чиновникам запретили пользоваться Telegram, WhatsApp и Signal – их заменят никому не известным мессенджером. Пока только во Франции

Никита Шамрай, ПСБ: В фокусе внимания банков — развитие цифровых каналов

На какую господдержку могут рассчитывать ИТ-компании в 2023 году

Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: Чтобы стать участником налогового мониторинга, не нужны крупные инвестиции в ИТ-решения

Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как публиковать истории в Telegram, ВКонтакте и WhatsApp: подробная инструкция

Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще