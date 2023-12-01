Центр Big Data МТС открыл исходный код для создания графовых нейросетей

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о разработке первой в России библиотеки CoolGraph, позволяющей создавать графовые нейросети с помощью нескольких строк кода. Бесплатный доступ к разработке открыт для всех желающих. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Библиотека CoolGraph предназначена как для экспертов, так и для начинающих специалистов в области глубокого обучения нейросетей, имеющих доступ к данным графов, с помощью которых они могут строить различные модели. Специалисты Big Data МТС собрали в библиотеке свои лучшие наработки в области построения кастомных моделей.

Простота использования CoolGraph заключается в том, что библиотека позволяет легко задать архитектуру сети и автоматически подобрать гипер-параметры. Также разработка содержит примеры запуска и использования моделей различной конфигурации. Использовать ее можно с помощью двух строк кода, а отслеживать все результаты экспериментов пользователь может в MLFlow.

«Для достижения прорывов в области машинного обучения необходимо большое количество талантливых людей, экспериментирующих с технологиями. Наша библиотека решает эту задачу за счет снижения порога входа в графовые нейросети. Эта технология, с одной стороны, объединяет в себе известные модели глубокого обучения, а с другой стороны, дает инструмент для новых исследований», — сказал директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

В дальнейшем центр Big Data МТС планирует пополнять библиотеку CoolGraph и открывать доступ к другим своим разработкам.

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Публичное акционерное общество «Мобильные Телесистемы» (ПАО «МТС») — предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.