В благотворительном сервисе mos.ru появилось четыре новых повода для создания сбора

В благотворительном сервисе на портале mos.ru теперь можно открыть сборы еще по четырем поводам. Их выбрали в проекте «Активный гражданин» по итогам голосования, в котором приняли участие более 160 тыс. москвичей. Таким образом, теперь есть шесть поводов для того, чтобы объединиться с друзьями и близкими и помочь людям и животным. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Благотворительный сервис — один из самых добрых на портале mos.ru. В его развитии принимают участие и сами некоммерческие организации, и неравнодушные москвичи. Возможность создания сбора в поддержку представленных категорий программ реализована по инициативе горожан. Сначала постоянных поводов было два — по случаю дня рождения и просто так. Теперь, по итогам голосования, открыть собственный сбор на добрые дела можно по еще четырем важным событиям: свадьба, рождение ребенка, повышение и новоселье», — сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Создать такой сбор можно всего за пару минут. После этого ссылкой на него можно поделиться со своими друзьями и близкими в социальных сетях и мессенджерах. Такой формат коллективной поддержки позволяет оказать больше помощи подопечным благотворительных организаций, привлечь внимание к важным социальным вопросам, повысить осведомленность и вовлеченность горожан.

В ходе голосования по портале «Активный гражданин» рассматривались тематические и государственные праздники, личные даты, а также другие знаменательные события. Горожане могли выбрать из семи вариантов ответов, среди которых была возможность предложить собственную идею для создания сбора. Учитывая пожелания москвичей, помимо шести постоянно доступных поводов в сервисе также будут появляться сезонные, приуроченные к особому мероприятию, важному празднику или дате.

Благотворительный сбор на mos.ru можно открыть в пользу одной из восьми категорий: тяжелобольных детей и взрослых, людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных, экологических и образовательных проектов, а также других нуждающихся в помощи. Каждое пожертвование сразу направляется напрямую в адрес выбранной программы.

Благотворительный сервис mos.ru существует уже три года, сейчас в нем представлено более 85 благотворительных организаций. Благодаря помощи неравнодушных горожан за три года в адрес их подопечных было направлено свыше 90 млн руб., которые пошли на оплату лечения и медицинских исследований детей и взрослых, корма, лекарства и адаптацию бездомных животных, поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и др.

Сделать пожертвование можно на странице сервиса на mos.ru. Для этого достаточно выбрать одну или несколько благотворительных программ и указать желаемую сумму перевода. Возможности сервиса также позволяют поддержать подопечных всех благотворительных программ в выбранной категории — в этом случае пожертвование распределится поровну между всеми фондами.

Кроме того, можно настроить регулярные пожертвования в адрес выбранных программ. Для этого после первого перевода нужно нажать на кнопку «Подключить автоплатеж» на странице, которая появится после перечисления денежных средств. Затем необходимо выбрать периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты.

Помимо этого, благотворительный сервис доступен в разделе «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва». Для удобства пользователей были расширены возможные способы оплаты — перевести пожертвование теперь также можно с карты любого банка через систему быстрых платежей (СБП) или МТС Pay.

Создание, работу и функциональное развитие благотворительного сервиса на портале mos.ru курируют столичный Департамент информационных технологий и Комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».