Новый цифровой гид по Татарстану подстроится под интересы туристов

МТС, цифровая экосистема, запустила новый интерактивный путеводитель по Татарстану. В зависимости от целей и интересов путешественников он составит персональную подборку с идеями для отдыха и развлечений, подберет активности, места для прогулок и проживания, рестораны и кафе для тех, кто уже неоднократно бывал в регионе и тех, кто приезжает впервые. Прибывающие в Татарстан иногородние абоненты МТС получат ссылку на цифровой гид МТС Travel в приветственном SMS-сообщении, остальным туристам бесплатный путеводитель доступен на сайте МТС Travel. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главное отличие цифрового гида от большинства туристических ресурсов в том, что его можно настраивать под собственный запрос и цели путешествия. Для этого нужно пройти короткий тест, указав интересы (развлечения, прогулки или культура), состав путешественников и продолжительность поездки. После этого пользователь получит персональную подборку с рекомендациями локаций для развлечений и отдыха.

Цифровой путеводитель включает в себя информацию о знаковых для региона местах и достопримечательностях, необычных туристических маршрутах, нестандартных вариантах путешествий в малые города. Гости региона смогут узнать о древней столице Волжской Булгарии и о современном ИТ-городе Иннополис, прочитать о Голубом озере, где водится краснокнижный водяной скорпион и, температура воды в котором не превышает 3–7 градусов, или о Юрьевской пещере - самой большой гипсовой пещере на Среднем Поволжье. Онлайн-гид расскажет о традиционных блюдах местной кухни, раскроет гастрономические и языковые особенности региона, а также познакомит с рекомендациями местных жителей и экскурсоводов.

«Татарстан остается в лидерах туристических рейтингов круглый год. Например, по результатам исследования МТС Travel, Казань вошла в тройку городов по количеству ранних бронирований, сделанных самостоятельными путешественниками на период новогодних каникул. Наш цифровой путеводитель поможет спланировать поездку и тем, кто приехал впервые, и туристам, решившим посетить нашу республику повторно. Так, персонализированный гид подскажет и стандартные туристические маршруты, и необычные места, поможет определиться с жильем, расскажет, где можно продегустировать татарские национальные блюда. А если в вашу персональную подборку попадет Болгарское городище, дорогу в древнюю столицу Волжской Булгарии разнообразит и сделает интереснее бесплатный автомобильный аудиогид «Казань-Болгар» на МТС Live», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

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МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 600 магазинов в России.