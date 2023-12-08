Проверка через банковские аккаунты стала самым популярным способом подтверждения подлинности профиля на «Авито»

Более 14 тыс. пользователей «Авито» каждый день проходят проверку (верификацию) и подтверждение профилей и получают цифровые бейджи «Документы проверены», «Реквизиты проверены» или «Есть аккаунт на Госуслугах». За год данный показатель вырос почти в три раза. При этом 8 тыс. пользователей проходят верификацию с помощью банковских ID, около 4 тыс. – по паспорту или водительским удостоверениям, далее идут проверки по реквизитам и профилю на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Для чего нужна проверка подлинности профиля

Верификация профиля – один из инструментов повышения прозрачности сделок и роста уровня доверия на «Авито». Наличие бейджа «Документы проверены» или «Реквизиты проверены» говорит о том, что аккаунт не создан автоматически, а за ним стоит предприниматель или организация, существующие в реальности.

По данным аналитики «Авито», прохождение проверки влияет интерес стороны покупателей. Исследования компании показывают, что более 54% лидов на платформе получают те профессиональные продавцы, которые подтвердили подлинность профиля одним из способов и получили цифровой бейдж.

При этом в профессиональном сегменте конверсия в лиды у верифицированных продавцов выше, чем у частных продавцов: 57% против 38%. Самый высокий процент контактов с проверенными продавцами приходится на «Авито услуги» и «Авито недвижимость»: здесь более 62% откликов на объявления приходится на верифицированные профили. Следом идет «Авито работа (56%).

«Более 90% опрошенных при выборе продавца делают выбор в пользу аккаунта со значком о пройденной проверке при прочих равных условиях. Мы видим, что наличие бейджа – важный фактор, обеспечивающий высокий уровень доверия между пользователями на платформе, и потому продолжаем развивать систему проверок, добавляя новые удобные инструменты верификации», - сказал директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев.

Для тех, кто использует «Авито» в качестве площадки для профессиональной деятельности, проверка также дает возможность создания профессионального профиля с более широким функционалом. В таком профиле можно создать дополнительные блоки с фото и описанием товара, адресный блок, работает поиск по объявлениям. Это важно для покупателей - согласно исследованиям «Авито», объявления продавцов с профессиональными аккаунтами получают на 11% больше откликов, чем созданные в аккаунтах частных пользователей.

Как пройти проверку

Чтобы получить значок «Реквизиты проверены», можно пройти проверку реквизитов компании в личном кабинете (раздел «Управление профилем/Основные данные), или проверку с использованием «Сбербизнес ID» или «Тинькофф бизнес ID».

Проверка с использованием банковских ID требует наличия мобильных приложений «Авито» и Сбербанка или Tinkoff и занимает 1-4 минуты. Чтобы пройти проверку, необходимо: зайти в личный кабинет мобильного приложения «Авито»/Управление профилем/Основные данные; В разделе “Подтверждение данных выбрать раздел «Для юридических лиц или ИП»; выбрать проверку по банковскому ID, после чего система переведет вас в приложение банка, где нужно будет подтвердить верификацию.

Аналогично можно пройти проверку по «Сбер ID» или Tinkoff ID для физических лиц, выбрав раздел «Для частных лиц».

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