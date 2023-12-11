«Ашан» - теперь и в метавселенной

В преддверии Нового года торговая сеть «Ашан» открыла виртуальный гипермаркет Auchan City в метавселенной Roblox. Это онлайн-платформа, где пользователи могут создавать свои собственные игры и делиться ими с другими пользователями. Так, «Ашан» воссоздал виртуальное пространство магазина на основе реального подмосковного гипермаркета «Ашан Пушкино». Оно включает в себя различные отделы, кассовую зону, производственные цеха, парковку у магазина и другие интересные локации. Чтобы попасть в виртуальный мир магазина, достаточно иметь бесплатную учетную запись в метавселенной. Об этом CNews сообщили представители «Ашан».

В виртуальном мире пользователи могут попробовать себя в различных профессиях и принять участие в квестах и тематических мини-играх, таких как «Мерчандайзер», «Бегущий покупатель», «Суперкассир», «Багетная история» и др. Также игроки выполняют различные задания, отыскивают «пасхалки», спрятанные в различных уголках Аuchan City и собирают «Ашбэки», внутриигровую валюту, которую можно обменять на виртуальный брендированный мерч торговой сети. В Auchan City игроки могут прогуляться по ярмарочной площади, преодолеть заснеженный лабиринт и даже покататься на катке.

«Сегодня все больше компаний используют метавселенные в качестве канала коммуникации с клиентами, и «Ашан» не исключение. В данном случае с помощью виртуального проекта Auchan City мы решили усилить наше взаимодействие с наиболее активной молодой аудиторией. Здесь в интерактивной форме игроки имеют возможность больше узнать о компании, программе лояльности, собственных торговых марках и акциях. Такое количество пользователей с первых дней запуска подтверждает высокий коммуникационный потенциал данного проекта», – сказала Галина Ящук, директор по маркетингу «Ашан ритейл Россия».

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«Ашан ритейл Россия» – торговая сеть, которая управляет 230 магазинами трех форматов (классические гипермаркеты, гипермаркеты формата «Сити» и супермаркеты), а также онлайн-магазином auchan.ru. Штат компании – около 30 тыс. сотрудников.