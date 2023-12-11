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Больше половины россиян проверяют мессенджеры сразу после пробуждения

54% россиян в течение первых 15 минут после пробуждения проверяют мессенджеры и социальные сети. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса населения России в рамках проекта «Мониторинг цифровой трансформации общества», организованного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Доклад подготовлен в рамках стратегического проекта «Цифровая трансформация: технологии, эффекты, эффективность», реализуемого по программе развития НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки России (Программа «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты»)

Треть россиян (31%) делают это, потому что опасаются пропустить важную информацию, еще треть (30%) — просто в свободное время занимаются скроллингом новостей, социальных сетей или рабочей почты. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Большинство респондентов испытывают зависимость от социальных сетей, но переживают ее по-разному: для одних отдых от социальных сетей не является стрессом (в большинстве случаев это люди старше 30 лет); другие (прежде всего молодые люди — в возрасте от 18 до 30 лет) испытывают стресс, поскольку бóльшая часть их жизни проходит в цифровом пространстве.

При этом для поколения Z (2001–2016 годов рождения) характерна устойчивая забота о формировании своего виртуального «я». Они с детства используют цифровые технологии и воспринимают их как добровольный, собственный выбор. Виртуальное «я» отвечает за коммуникацию с онлайн-сообществом, в котором формируются негласные правила поведения, нормы жизни и критерии успешности, отмечают исследователи. Данные, полученные учеными, говорят о том, что желание создать в социальной сети «улучшенную» версию себя в наибольшей степени характерно для представителей поколения Z и в меньшей — для бебибумеров — лиц 1981 года рождения и старше.

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Больше половины россиян проверяют мессенджеры сразу после пробуждения

Более половины (53%) респондентов отметили, что за последние полгода их источники потребления новостей скорее изменились и их число увеличилось. Ученые отмечают, что у такого поведения есть существенный риск: чтение новостей и социальных сетей создает иллюзию осведомленности о событиях, не давая глубокого понимания происходящего, не позволяя принять взвешенное решение и выработать стратегию поведения. Такая практика, напротив, подталкивает к спонтанным и необдуманным действиям и общему негативному фону и напряженности в обществе. В период социальной турбулентности человек наиболее подвержен внешнему воздействию и уязвим к манипуляциям.

Большинство (70%) респондентов, ощущающих раздражение, усталость и апатию, отмечают, что социальные сети и мессенджеры не помогают справиться с негативными эмоциями. Таким образом, существует подсознательное ощущение, что именно чрезмерное чтение новостей в интернете и пребывание в социальных сетях являются причиной эмоционального дисбаланса, делают вывод исследователи.

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Больше половины россиян проверяют мессенджеры сразу после пробуждения

В рамках исследования был проведен опрос населения России в рамках проекта «Мониторинг цифровой трансформации общества», организованного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Размер выборки – 10021 чел. от 14 лет и старше. Время проведения опроса: 4 августа – 7 сентября 2022 г.

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