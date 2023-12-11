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«Мегафон» разогнал интернет на популярных термальных курортах в Тюменской области

Мобильный интернет «Мегафона» стал на 80% быстрее для тюменцев и гостей «столицы термальных вод России». К новому туристическому сезону оператор разогнал скорость 4G на площадках самых популярных горячих минеральных источников Тюменской области, которые с наступлением осенне-зимнего сезона становятся центром притяжения для сотен тысяч любителей wellness-туризма из разных регионов страны. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

На базе отдыха «Сосновый бор» по Ялуторовскому тракту инженеры «Мегафона» запустили новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого поколения. На территории санатория «Сибирь» связисты расширили зону покрытия 4G. А на термальных источниках «Аван», вблизи поселка Каменка, «Верхний бор» по Салаирскому тракту, в экопарке «Тайга» у села Анохино провели модернизацию сети. Благодаря запуску высокочастотных диапазонов LTE скорость передачи данных в этих локациях выросла на 80% и в пиковых значениях достигает 100 Мбит/сек. В черте города, на термальном курорте «Лето-Лето», 4G разгоняется выше 120 Мбит/сек.

В регионе более десятка крупных комплексов с горячими минеральными источниками, которые принимают гостей круглогодично. Официально термальный сезон стартует в ноябре, а пик посещений приходится на новогодние праздники. Телеком-инфраструктура «Мегафона» готова росту трафика и повышенным нагрузкам на сеть. Емкости достаточно, чтобы сохранять высокие скорости передачи данных в период туристического бума.

Комфортные скорости мобильного интернета в Тюмени и загородных локациях позволяют туристам общаться с близкими по видеосвязи, удивлять друзей стримами на фоне зимних пейзажей с уникальными природными джакузи под открытым небом или слушать музыку онлайн во время релакса за чашкой травяного чая. Кроме того, иногородним гостям теперь удобней пользоваться навигаторами и онлайн-картами, проще забронировать номера в гостиницах или записаться на экскурсии по Тюмени.

Аналитики «Мегафона» выяснили, что любителей купаний в сибирских термах под открытым небом становится все больше. Например, число путешественников из Москвы и Московской области этой осенью выросло на 23% по сравнению с прошлым годом, а их мобильная активность в сети 4G — более чем вдвое.

Кроме столичных гостей и путешественников из соседних Югры, Ямала, Свердловской и Курганской областей тюменские курорты активнее других посещали жители Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинской области и Пермского края. Растет интерес и у южан: число туристов из Краснодара выросло на 45%, из Волгограда — на 51%, из Сочи — на 53%. Начинают открывать для себя тюменские курорты и жители Приморского края, Сахалина и Камчатки.

«Связь — важная составляющая инфраструктуры туристического региона. Мы стремимся обеспечить для его жителей и гостей максимальные возможности в сфере коммуникаций. В этом году наши технические специалисты построили и модернизировали более 130 телеком-объектов в регионе, расширили покрытие и увеличили емкость сети четвертого поколения на сотнях площадок в областном центре и сельских территориях», — сказал Евгений Пфлаумер, директор «Мегафона» в Тюменской области.

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«Мегафон» — оператор цифровых возможностей, объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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