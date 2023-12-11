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Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus

Мобильное приложение EOSmobile компании «Электронные офисные системы» (ЭОС) протестировано на совместимость с еще одним российским планшетным компьютером Т1100 (модификация с операционной системой Android). Эта модель планшета разработана отечественным производителем программно-аппаратных решений Fplus. Об этом CNews сообщили представители ООО «Электронные офисные системы (Софт)».

EOSmobile — приложение, разработанное ЭОС для работы сотрудников в корпоративной СЭД с мобильных устройств (планшетов и телефонов). Приложение включено в единый реестр отечественно программного обеспечения Минцифры. Его функционал позволяет с мобильного устройства создавать или рассматривать проекты поручений, а также визировать и подписывать проекты документов, в том числе электронной подписью. Приложение поддерживает форматы работы с помощником или без него, а также дает возможность осуществлять операции исполнения поручений и контроля исполнения. EOSmobile (Android) доступно в RuStore и Google Play. В новой версии EOSmobile 4.12 и СМР 4.8 добавлена поддержка Push-уведомлений от RuStore.

EOSmobile отличается простым интерфейсом, интуитивно понятным практически для любого пользователя. С помощью этого мобильного приложения работа с документами возможна из любого удобного места, а интерфейс и функционал настраивается под индивидуальные потребности. Так, например, можно отключать неиспользуемые папки и функции/операции.

Модель планшета Fplus Т1100 предназначена для корпоративного использования. Несмотря на большой экран (11 дюймов с соотношением сторон 4:3), планшет легкий и компактный, что делает его удобным как в работе, так и в переноске. Также устройство оснащено высокопроизводительным процессором, имеет большой объем оперативной памяти (до 128 Гб), камеру высокого разрешения и аккумулятор высокой емкости.

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Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus

Благодаря своим характеристикам планшет подойдет сотрудникам, которые часто работают вне офиса, а большой экран позволит комфортно работать с документами. Планшет также имеет дополнительный POGO-интерфейс для подключения клавиатуры, что делает его устройством 2 в 1: планшетом и аналогом ноутбука. Выбор клавиатур, которые можно подключать к планшету, сегодня достаточно велик, и можно подобрать удобную модель. Разъем micro HDMI позволяет подключить монитор или проектор.

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