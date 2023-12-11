VK покажет трансляции соревнований ICPC NEF для студентов и Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию

11—13 декабря VK проведет трансляцию NEF — финальных состязаний по спортивному программированию в Северном Евразийском регионе за выход на ICPC. На крупнейшей площадке в Санкт-Петербурге встретятся 180 команд: сильнейшие программисты СНГ в прямом эфире будут бороться за путевки на главную олимпиаду по программированию для студентов. Параллельно с NEF также состоится финал Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию (ВКОШП) — его также можно будет увидеть в сообществе «Вконтакте».

В этом году NEF (Northern Eurasia Finals) пройдет на четырех площадках в России, Казахстане и Грузии. За путевки на ICPC (International Collegiate Programming Contest) будут бороться около 300 команд, которые успешно прошли отбор. VK проведет прямую трансляцию из Санкт-Петербурга: она будет доступна всем желающим в сообществе соревнований «Вконтакте».

Зрители смогут погрузиться в атмосферу решения задач спортивных программистов из числа студентов лучших вузов и увидеть профессиональный разбор от экспертов. Для участников также подготовлены специальные задания от VK. Лучшей команде по итогам NEF компания VK оплатит поездку на финал ICPC в 2024 г.

Параллельно с NEF в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию (ВКОШП). В ней также примут участие 180 команд, и за ними можно будет наблюдать в онлайн-трансляции в сообществе «Вконтакте». Олимпиада проходит по правилам ICPC и может стать для школьников ступенью к NEF.

«Соревнования по спортивному программированию позволяют школьникам и студентам не только попробовать себя в непростых условиях, но и приобрести ценные навыки для будущей карьеры в IT-сфере. В них интересно не только участвовать, но и наблюдать. Мы рады поддержать проведение таких масштабных интеллектуальных состязаний как NEF и ВКОШП, подобные события дают возможность вдохновить молодежь на развитие в мире технологий. Будем рады видеть талантливых начинающих программистов в команде VK, чтобы вместе с ними развивать востребованные цифровые сервисы и технологии», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.