CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Бонусные карты любых магазинов — в «Сбербанк онлайн»

Теперь в приложении «Сбербанк онлайн» можно добавлять бонусные карты любых магазинов — они будут храниться в новом разделе «Бонусные карты» и доступны при оплате телефоном со SberPay. Такой возможностью могут воспользоваться владельцы Android-устройств (версии 15.2 и выше). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Карту лояльности легко внести в приложение — для этого нужно перейти в раздел «Бонусные карты» из «Кошелька» на главном экране или через поиск и отсканировать штрихкод или QR-код карты. После этого перейти к нужной карте можно будет в один клик по ярлыку SberPay на главном экране телефона. Достаточно показать бонусную карту на кассе — и можно сразу же прикладывать смартфон для оплаты. Если телефон не поддерживает бесконтактную оплату, выручит ярлык «Бонусные карты» на рабочем столе смартфона.

Приложением «Сбербанк онлайн» на Android хотя бы раз в месяц пользуются свыше 60 млн человек, а сервис бесконтактной оплаты SberPay подключили уже более 8 млн клиентов. С новым сервисом Сбербанка любые скидочные карты всегда будут под рукой на экране смартфона — даже без интернета. Нужно однажды добавить их в «Сбербанк онлайн» — и больше не придется носить с собой «пластик» или прибегать к сторонним приложениям.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

В подмосковных электричках отключили бесплатный Wi-Fi

Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании

Крупнейший в мире регистратор доменов «кинул» россиян. Обслуживание прекращается, домены будут заблокированы

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще