«Кухня на районе» запустилась в 8 городах

Городская служба доставки еды «Кухня на районе» появилась в 8 городах — в Казани, Ногинске, Калуге, Твери, Коломне, Орехово-Зуево, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде. Выход на новые рынки произошел благодаря сотрудничеству с онлайн-ритейлером «Самокат» — сервис представлен во всех перечисленных регионах. На данный момент к заказу доступно порядка 15 SKU в каждом городе.

В планах компании — увеличить ассортимент до московского уровня. Точнее — быть представленными во всех подкатегориях готовой еды: завтраки, обеды, перекусы, салаты, десерты.

В сентябре 2023 г. «Кухня на районе» запустилась в Санкт-Петербурге — изначально ассортимент сервиса появился в 20 дарксторах «Самоката». С этого момента компания успела расширить географию присутствия до 180 дарксторов.

«Кухня на районе существует уже более 6 лет. Выход в регионы — логичный шаг масштабирования сервиса. На данный момент это возможно благодаря сотрудничеству с «Самокатом» — у них уже есть готовая инфраструктура, которая помогает развиваться в новых для нас точках на карте. Глобальная цель на следующий год — продолжить выходить в новые города, адаптируя ассортиментную матрицу под каждый регион, учитывая локальные предпочтения пользователей», — сказал лидер отдела развития бизнеса Дмитрий Константинов.

Запуском в восьми регионах занимался лидер отдела развития бизнеса Дмитрий Константинов.