МТС первый из операторов оцифровал новый торговый центр в МФК «Arsib Tower»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщила о завершении строительства сети в крупнейшем новом многофункциональном комплексе «Arsib Tower» в Тюмени. Компания обеспечила LTE-покрытием 35 тыс. квадратных метров торговых площадей, благодаря чему сотрудники и любители шопинга могут пользоваться стабильным высокоскоростным мобильным интернетом до 100 Мбит/сек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС покрывает три этажа торговых площадей, где начали работать федеральные сетевые магазины, продуктовый гипермаркет, шоурумы, фуд-холл, а также цокольную часть с интерьерными решениями для дома. Как и большинство современных зданий, торговый центр имеет сложное архитектурное решение. Межэтажные перегородки с высоким уровнем радиопоглощения и железобетонные элементы препятствуют прохождению радиосигнала с внешних базовых станций. Реализация нестандартного технического проекта обеспечила устойчивое покрытие и высокие скорости интернета даже в «часы пик». Обновленная сеть рассчитана на кратное увеличение объема передачи данных во время наплыва посетителей, например, в сезон предновогоднего шопинга.

С помощью высокоскоростного интернета посетители торгового центра могут с комфортом пользоваться банковскими и развлекательными приложениями, читать отзывы на товары и магазины, активировать промокоды для участия в акциях, делать видеообзоры покупок, а клиенты будущего фитнес-клуба с бассейном — в режиме реального времени делиться в соцсетях спортивными достижениями.

«Современное здание "Arsib Tower" расположено на одной из главных дорожных артерий Тюмени, где мы наблюдаем высокий потребительский интернет-трафик и прогнозируем его дальнейшее увеличение. Уже сегодня в многофункциональном центре работают бизнес-центр, а в ближайшие дни, 15 декабря, пройдет официальное открытие торгово-развлекательного центра. Уверена, комплекс станет центом притяжения делового туризма, местом отдыха горожан, а созданная телеком-инфраструктура откроет новые возможности для владельцев торговых точек и инвесторов. Например, для обеспечения безопасности можно внедрить систему видеонаблюдения, а с помощью умных датчиков проанализировать посещаемость магазинов», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает крупнейшую 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.