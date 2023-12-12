CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Новая функция «Яндекс путешествий» покажет, сколько осталось ехать на поезде

Приложение «Яндекс путешествий» для iOS подскажет пользователям, путешествующим на поезде, сколько осталось ехать до места назначения.

Функция работает на основе интерактивных сообщений Live Activity. Такой виджет помогает пользователям «Яндекс Go», «Яндекс еды» и «Лавки» знать, сколько времени осталось до приезда такси и доставки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь пользователю не надо считать, сколько осталось ехать до своей станции, сохранять скриншот билета или ходить смотреть расписание в вагоне — приложение покажет время на заблокированном экране. А дальше его можно, например, сообщить родственникам, которые встречают человека на вокзале.

live_activity-1.jpg

Фото: Яндекс
Новая функция «Яндекс путешествий» покажет, сколько осталось ехать на поезде

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение до последней версии и купить билет через «Яндекс путешествия». При отправлении поезда придёт push-уведомление: чтобы запустить функцию, нужно просто перейти по нему. Дальше время до прибытия будет отображаться даже после закрытия приложения и без интернета. Функция работает для поездок на поезде протяженностью не более восьми часов.

***

«Яндекс путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс путешествиями» пользуются более 20 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

В подмосковных электричках отключили бесплатный Wi-Fi

Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware

Крупнейший в мире регистратор доменов «кинул» россиян. Обслуживание прекращается, домены будут заблокированы

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ

В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще