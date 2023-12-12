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Новый программный продукт компании «Актив» позволяет работать с бесконтактными смарт-картами на планшетах iPad

Компания «Актив» объявила о старте продаж нового программного продукта «Рутокен VCR» (Virtual Card Reader) 3001. Новое приложение позволяет сделать iPhone полноценным считывателем для работы с устройствами «Рутокен», поддерживающими технологию NFC. С помощью Рутокен VCR 3001 можно подписать документы электронной подписью на планшетах iPad или компьютерах iMac и MacBook с процессором Apple Silicon. Об этом CNews сообщили представители «Актив».

Пользователи устройств могут подписывать электронные документы на iPad или компьютерах iMac и MacBook с помощью смарт-карты или токена «Рутокен ЭЦП 3.0», используя в качестве NFC-считывателя любой iPhone.

Для подписания документов на мобильных устройствах подходят токены и смарт-карты линейки «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC», которые могут работать через бесконтактный интерфейс. Однако на планшетах iPad отсутствует возможность работы через NFC протокол, поэтому для таких устройств Компания «Актив» разработала принципиально новый продукт, позволяющий подписывать электронные документы на iPad, где в качестве NFC-считывателя можно использовать iPhone.

«Рутокен VCR» можно скачать из AppStore и пользоваться бесплатно в течение 7 дней. Далее потребуется приобрести лицензию на каждое устройство, на котором будет установлено приложение и с помощью которого будут подписываться документы на iPad или Mac.

Никита Демин, руководитель департамента смарт-карт и считывателей компании «Актив»: «После выпуска носителей "Рутокен" с поддержкой работы через бесконтактный интерфейс к нам начали поступать вопросы о том, как можно подписать электронные документы на устройствах Mac и iPad. Мы решили эту задачу, разработав собственное уникальное решение. "Рутокен VCR" отлично подойдет самозанятым, индивидуальным предпринимателям или менеджерам, кто часто находится в разъездах, но при этом испытывает необходимость согласовывать и подписывать различные документы в дороге».

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