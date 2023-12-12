«Самокат» и «Честный знак» расширяют сотрудничество в рамках борьбы с контрафактом

Онлайн-ритейлер «Самокат» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря новому формату взаимодействия сервис сможет быстрее реагировать на запросы пользователей и предотвращать продажу контрафакта и фальсификата. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ.

С 1 марта 2023 г. «Самокат» подключился к системе «Честный знак» и контролировал наличие маркировки отдельных категорий товаров. Для того, чтобы усилить безопасность клиентов и усовершенствовать обмен информацией с ЦРПТ, онлайн-ритейлер расширяет сотрудничество с государственной системой. Так, «Самокат» подключился к механизму обработки жалоб пользователей, поданных через систему маркировки, которую создал ЦРПТ. Теперь после получения жалобы на товар и ее подтверждения оператор системы маркировки передает информацию в том числе сервису. Затем онлайн-ритейлер проводит внутреннюю проверку, по итогам которой принимает решение о дальнейшем размещении товара, не дожидаясь реакции на жалобу от контрольно-надзорных органов.

«Благодаря новому расширенному формату взаимодействия с системой “Честный знак” мы сможем оперативно обрабатывать жалобы и выявлять продукцию ненадлежащего качества, чтобы обеспечить еще более высокий уровень безопасности и надежности. Мы заботимся о пользователях, поэтому рады новым возможностям для усиления контроля качества товаров и проверки добросовестности поставщиков», — сказал Виктор Крылов, директор по маркетингу онлайн-ритейлера «Самокат».

«Пищевая продукция является наиболее чувствительной для потребителя, и потому те эффекты, которая маркировка дает при внедрении в данных товарных группах, сразу же находят отклик у потребителей. Это и контроль срока годности, и борьба с фальсификатом. Рынок интернет-торговли постоянно растет и нам отрадно видеть, что крупнейшие онлайн-продавцы пищевой продукции присоединяются к нам для защиты прав потребителей», — отметил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

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«Самокат» — онлайн-ритейлер. Доставляет продукты, товары для дома, косметику и парфюмерию от 15 минут в 106 городах России. В каждом районе есть свой даркстор. В линейке «Самоката» — 2500 SKU, включая 1000 уникальных товаров собственной торговой марки. Под своим брендом онлайн-ритейлер выпускает продукты, уходовые средства, бытовую химию и товары для животных.

Государственная система маркировки «Честный знак» внедрена в России с 2019 г. для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.