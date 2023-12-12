Sellty упростит для российского бизнеса выход на B2B-маркетплейсы

В платформу для быстрого создания B2B-интернет-магазина Sellty добавлена функциональность для работы с маркетплейсами. Теперь при подключении к платформе пользователи смогут не только развернуть B2B-портал, но и настроить интеграции с популярными B2B-площадками. Причем все это — за считанные часы, без капитальных расходов и привлечения штата программистов. Новая возможность позволит российским компаниям одновременно привлекать новых клиентов и масштабировать бизнес.

Запуск B2B-портала — один из наиболее простых и понятных способов начать автоматизацию B2B-продаж. Используя этот инструмент, компания может увеличить клиентский чек до 20%, снять рутинные задачи с менеджеров по продажам и предложить покупателям персонализированный сервис. Однако целевая аудитория B2B-портала — преимущественно текущие клиенты. Чтобы масштабировать бизнес и начать привлекать больше новых покупателей, необходимо выходить на маркетплейсы.

Работа с маркетплейсами в ручном режиме — непростая задача. Так, для выхода на каждую новую площадку компании нужен как минимум один менеджер, который будет выкладывать товары на витрину, следить за наличием продукции, обеспечивать персональную коммуникацию с клиентами, а также вбивать данные в систему учета. Задача становится крайне ресурсозатратной, если бизнес работает с большой номенклатурой товаров и планирует присутствовать сразу на нескольких площадках. Чтобы упростить этот процесс, в Sellty решили автоматизировать работу с маркетплейсами.

Теперь при подключении к платформе пользователи смогут в несколько кликов настроить интеграции с популярными B2B-маркетплейсами. Как только взаимодействие будет налажено, на каждой из площадок можно запустить витрину товаров. Описание товарных единиц и данные об их остатках в таком случае будут автоматически выгружаться из учетной системы, а заказы — поступать в нее. Таким образом, с помощью Sellty можно выйти в два канала продаж сразу: запустить B2B-портал и начать реализовывать продукцию на маркетплейсах.

«При выборе каналов сбыта бизнесу часто приходится выбирать между B2B-порталом и продажами на маркетплейсах, так как развитие сразу нескольких каналов продаж требует значительных денежных и временных вложений. Однако каждый из этих каналов подходит для решения своих задач, и работая только с одной площадкой, бизнес упускает потенциальную выгоду. С помощью нашего продукта можно избежать этой дилеммы и по принципу единого окна запустить сразу два полноценных онлайн-канала продаж по цене одного инструмента. При этом каждый из них можно применять независимо друг от друга. Если компания только присматривается к B2B-порталам, но уже активно осваивает сегмент корпоративных продаж, платформа позволит автоматизировать текущую работу с маркетплейсами», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.