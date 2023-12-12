«Сравни» выпустил бесплатный курс лекций о практической стороне современной ИТ-разработки

Финансовый маркетплейс «Сравни» выпустил курс из 10 лекций о практической стороне современной ИТ-разработки. Курс был проведен на базе Новосибирского государственного университета (НГУ). Основная цель курса — помощь начинающим ИТ-специалистам в развитии навыков решения проблем. В планах у маркетплейса — расширение программы сотрудничества по подготовке ИТ-специалистов с крупными техническими вузами.

Чтобы вынести из курса пользу, не нужны специальные знания или наличие собственных кейсов. Программа направлена на начинающих специалистов и дает универсальные знания, которые пригодятся для входа в ИТ-профессию в любой роли. Например, можно узнать больше о преимуществах и недостатках монолитной и микросервисной архитектуры, сути Domain Driven Design и основах работы с различными базами данных.

Лекции читает архитектор «Сравни» Денис Былинин; дополняют основную программу материалы от деврела Алексея Долгушева и Web QA Lead Анджея Щетинина. Все лекции собраны на одной платформе и доступны для бесплатного просмотра.

Первая лекция курса — «Практическая сторона современной ИТ-разработки: путь от кодера до инженера» — рассказывает, как быстро найти свой путь в профессии. Вторая лекция направлена на погружение в архитектуру приложений и сравнение разных типов архитектур. Третья лекция — «SOLID, KISS, DRY и другие странные слова» — разбирает паттерны проектирования архитектуры.

Четвертая лекция разбирает основные понятия Domain Driven Design. Лекция пятая посвящена принципам общения между компонентами внутри архитектуры. Шестая лекция поможет слушателям узнать больше о продуктовом мышлении и особенностях разработки продуктов. Тема седьмой лекции — Event-Driven Architecture и ее компоненты. Восьмая лекция рассказывает про принципы работы с базами данных: чем они отличаются и как выбрать базу под свою задачу.

Лекция девятая в НГУ разбирает hard- и soft-навыки, которые нужны инженерам. Десятая лекция — Docker и Kubernetes — рассказывает про DevOps-инструментарий, ставший стандартом индустрии.

«Как работодатель из ИТ-сферы, мы сталкиваемся с нехваткой кадров. Мы решили помочь будущим специалистам и составили курс на основе нашего опыта, включили в него те примеры, с которыми ежедневно сталкиваются наши инженеры на практике. Программа поможет слушателям сориентироваться в актуальных инструментах и технологиях, которые используются в работе над бизнес-проектами, а также задаст правильный вектор развития в профессии», — отметил технический директор финансового маркетплейса «Сравни» Дмитрий Парфенов.

Помимо основной программы курса, слушателям также открыт доступ к Telegram-каналу, где публикуются дополнительные материалы. Специалисты компании регулярно делятся своим опытом с участниками технического сообщества «Сравни».