В Россоши улучшили качество мобильного интернета

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование в Россоши. Горожанам будет доступно улучшенное качество мобильного интернета, в том числе в период повышенной нагрузки на сеть в праздничные дни и вечернее время. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора запустили дополнительный среднечастотный слой в сети 4G. Такое решение дает возможность, используя уже имеющийся потенциал сети, в сжатые сроки повысить качество услуг для абонентов.

Работы улучшат мобильную передачу данных в районе улицы Химзаводская, где расположены производственные и административные корпуса. Увеличится территория уверенного приема 4G не только на улице, но и внутри помещений.

«В этом году абоненты в городах и небольших населенных пунктах активнее смотрят видеоконтент, загружают «тяжелый» трафик, общаются с помощью онлайн-звонков, что ведет к увеличению нагрузки на сеть. Мы оперативно определяем такие территории и выбираем наиболее подходящее техническое решение, чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных для жителей региона. Перевод частот в LTE позволяет без значительных дополнительных ресурсов и затрат улучшить качество и увеличить покрытие сети четвертого поколения», – сказал директор «Мегафона» в Воронежской области Юрий Рулев.

Ранее оператор модернизировал телеком-оборудование в Россоши в районе улиц Карла Либкнехта и Карла Маркса, а также Советской и Шахватова. Также работы были проведены в Богучаре, в северо-западной части города, а также на трассе М-4 «Дон» в этом районе.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.