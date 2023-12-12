В Тульской области МТС запустила LTE в одном из старейших сёл региона

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов региона. Первый запуск высокоскоростного интернета LTE МТС состоялся в селе Гранки Кимовского района, в котором проживает более 150 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гранки находятся в полутора километрах от Кимовска, являясь пригородным поселком. Теперь местные жители и приезжие могут пользоваться в Гранках мобильным интернетом МТС на скорости до 100 Мбит/с. Сеть LTE МТС позволит также запустить новые цифровые технологии на местных сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся животноводством, растениеводством и обслуживанием аграрной техники.

Благодаря установке нового телеком-оборудования МТС теперь закрыто и «белое пятно» на участке трассы между городами Кимовск и Донской.

«Гранки – это одно из старейших сел Тульской области, которому уже более 350 лет. Местные краеведы выпустили книгу об истории села и проводят экскурсии для всех желающих. Чтобы жить здесь, удаленно работать и учиться, а также исследовать эти места было комфортно, мы поставили здесь базовую станцию в рамках регионального проекта цифровизации труднодоступных населенных пунктов. Теперь местные жители и приезжие могут пользоваться голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом МТС, получая те же возможности, что и жители Тулы и других крупных населенных пунктах», – сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.