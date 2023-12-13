«Летай» помогает абонентам во время учебы, шопинга и путешествий

Каждый месяц «Летай» модернизирует и строит новые базовые станции (БС), чтобы улучшить качество связи и обеспечить абонентам быстрый доступ в интернет.

Особенно в этом нуждается сфера образования: с начала учебного года аналитики компании фиксируют рост трафика в школах, колледжах и институтах Татарстана в среднем на 58%. К примеру, в ноябре 2023 г. после модернизации базовых станций скорость передачи данных увеличилась для абонентов-учащихся гимназий и школ на улицах Кулахметова и Ш. Усманова, которые используют интернет для решения образовательных задач и для общения в мессенджерах со своими родителями. Об этом CNews сообщили представители «Таттелекома».

При этом оператор не только помогает абонентам в учебе, но и делает комфортнее шопинг и путешествия. Так, благодаря расширению зоны покрытия сети на ул. Журналистов жители города, совершающие покупки на вещевом рынке, могут делиться фото или отправлять сообщения за считанные секунды. За счет установки новой БС мобильный интернет набрал скорость и на пересечении улиц Н. Ершова и Гвардейской, где сеть испытывала высокую нагрузку в часы пик.

В ноябре 2023 г. новую точку связи построили в Болгаре, который круглый год принимает большой поток туристов, активно постящих достопримечательности в соцсетях, и становится площадкой проведения крупных мероприятий. В мае 2023 г. «Летай» обеспечил высокоскоростным интернетом участников празднования Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией «Изге Болгар жыены».

За прошедший месяц оператор провел работы на 26 базовых станциях, суммарно зону покрытия сети расширили в 17 населенных пунктах Татарстана. Впервые сотовая связь и мобильный интернет «Летай» заработали в селе Урманаево Азнакаевского района. Также модернизировали БС в Балтасях, Верхнем Услоне, Кукморе, Чистом Озере и Нармонке Лаишевского района, Черемшане и Набережных Челнах.