«Мегамаркет» вводит возможность онлайн-примерки косметики

«Мегамаркет» вводит возможность онлайн-примерки декоративной косметики: уже до конца года маркетплейс планирует подключить около 6 тыс. SKU и 35 брендов. Первыми для примерки станут доступны продукты для губ, румяна, тональные средства, тени для глаз и тушь для ресниц.

Кнопка «примерить онлайн» доступна пользователям мобильного приложения после перехода в карточку товара. Далее пользователь увидит информационное окно с небольшой инструкцией о том, как воспользоваться сервисом: здесь важно разрешить доступ к камере. Сама онлайн-примерка косметики происходит в виртуальном зеркале, менять оттенки можно одним кликом, а также переходить к примерке других продуктов из предложенных в рекомендациях. При примерке «Мегамаркет» не собирает и не фиксирует биометрию и данные по изображению лица — все происходит конфиденциально, утверждают представители маркетплейса.

«На нашем рынке есть кейсы отдельных косметических брендов, внедривших функцию онлайн-примерки косметики, в основном, из сегмента премиум. Мы пошли немного дальше и запустили онлайн-примерку декоративной косметики практически для всех продуктов, представленных на нашей площадке — пока что это будут средства, предназначенные для одной зоны — такие, как помада, румяна и тени для век, тональные средства, тушь. Скоро мы планируем добавить онлайн-примерку для 6 тыс. SKU и 35 брендов. В дальнейшем мы планируем добавить более сложные для реализации функции для онлайн-примерки декоративной косметики», — сказал директор площадки по цифровым технологиям Сергей Землянский.

Для внедрения онлайн-примерки на уже представленные на «Мегамаркете» продукты маркетплейсу не приходится запрашивать данные у продавцов — достаточно тех изображений, которые уже есть в карточке товаров. При добавлении же нового товара на маркетплейс продавцу, который захочет тоже подключиться к функции, достаточно будет написать своему менеджеру. В ближайшее время функция станет доступна всем пользователям мобильного приложения.

В будущем специалисты «Мегамаркета» планируют и дальше развивать новую функцию. В частности — улучшать алгоритмы и делать их еще более реалистичными, учитывающими особенности различных типов кожи.