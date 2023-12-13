МТС открыла базовую станцию к 300-летию Перми

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об открытии базовой станции «300 лет Перми». Вышка сотовой связи МТС находится в селе Пешнигорт Кудымкарского муниципального округа, жителям которого впервые стала доступна полноценная связь и сеть LTE. Станция получила свое название в честь масштабного юбилея краевой столицы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Пешнигорт находится в 4 км от города Кудымкара. Это одно из старейших поселений Коми-Пермяцкого округа. В 2020 г. Пешнигорт был объявлен центром культуры Пермского края, главной достопримечательностью которого является этнопарк «Заветный клад». Это уникальный этнографический проект под открытым небом, позволяющий познакомиться с бытом и традициями коми-пермяцкой культуры.

Жители села теперь смогут на комфортных скоростях пользоваться современными цифровыми услугами, включая сервисы экосистемы МТС. Например, делать онлайн-покупки, общаться с близкими в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и сериалы в формате HD на мобильных устройствах.

«Пешнигорт – удивительное поселение, где можно познакомиться с историей загадочного народа чудь, оставившего после себя уникальное культурное наследие. Здесь, как и во всем Пермском крае, есть, на что посмотреть. Поэтому для нас важно, чтобы люди могли оставаться на связи и пользоваться нашими услугами вне зависимости от того, в какой точке региона находятся. Наша приоритетная задача – продолжать развивать инфраструктуру связи в Пермском крае, в том числе в малых населенных пунктах региона», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проект реализован МТС совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.