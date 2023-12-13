Пользователям «Яндекс еды» заказы из «Вкусно — и точка» доставят роботы-курьеры

Теперь пользователям «Яндекс еды» в Москве заказы из предприятий сети «Вкусно — и точка» привезут роботы-доставщики. Услуга уже доступна для жителей района Хамовники. При наличии свободного робота приложение предложит его при оформлении заказа — такая доставка будет бесплатной. Заказ можно получить и обычной доставкой курьером, для этого необходимо выбрать нужную опцию при оформлении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Отслеживать маршрут передвижения робота-доставщика можно в режиме реального времени в приложении сервиса. Чтобы забрать заказ, нужно просто подойти к роботу, нажать в приложении «Яндекс еды» на кнопку «Открыть крышку» и достать заказ из робота.

В будущем сервис планирует масштабировать доставку роботами из «Вкусно — и точка» и в других районах Москвы. С момента запуска работы роботов-доставщиков в 2019 г. они доставили более 300 тыс. заказов. Сейчас заказы в районах Москвы, под Санкт-Петербургом, в Иннополисе и на Красной Поляне развозят роботы третьего поколения. Их конструкция помогает им лучше справляться с препятствиями на дорогах — по сравнению с предыдущими поколениями, они могут забираться на бордюры высотой до 10 см, ездить по бездорожью и преодолевать слякоть, что является полезным навыком при передвижении в зимнее время. Совершенствование роботов-доставщиков и открытие новых зон такой доставки позволят увеличить количество доставленных рестораном заказов.

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«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис развивается не только в России, но и в других странах. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — около 30 минут.

«Деливери» — сервис доставки готовой еды, продуктов, электроники, косметики, бытовой химии, лекарств и других товаров на все случаи жизни от 25 минут. Сервис сотрудничает с более чем 50 торговыми сетями непродовольственных товаров. На «Яндекс маркете» тоже можно оформить заказ товаров с «Деливери» — их привезут с быстрой доставкой, они отмечены значком черного страуса. До 5 июня 2023 г. «Деливери» назывался Delivery Club и вошел в экосистему «Яндекса» в сентябре 2022 г.