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«Тинькофф» запустил «Титулы» – цифровые аватары клиентов на основе их трат

«Тинькофф» запустил «Титулы» – индивидуальные цифровые аватары клиентов, которые формируются на основе их трат.

«Титулы» – виртуальные персонажи, которые позволяют клиентам в «Сториз» мобильного приложения «Тинькофф» в игровой форме оценить свои еженедельные траты в сравнении c тратами других пользователей. Клиенты с помощью различных персонажей могут увидеть специфику своих расходов и узнать, какие категории их личных трат за неделю увеличились или уменьшились.

Новый титул открывается каждую неделю. Клиент совершает покупки в течение недели, нейросеть анализирует транзакции и проверяет, соответствует ли его поведение критериям какого-либо из титулов. При этом персонажи не повторяются – получить определенный титул можно только один раз.

К Новому году в мобильном приложении «Тинькофф» появится специальный набор «Титулов», который создан по мотивам новогодних утренников из детства и визуализирует траты клиентов «Тинькофф» за 2023 г.

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