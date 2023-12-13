Центр Yes перевел онлайн-занятия с учениками от 3 до 70 лет в «Контур.толк»

В центре иностранных языков Yes запустили дистанционное обучение еще во время пандемии. За два года небольшое подразделение выросло до самостоятельной онлайн-школы. Но из-за ухода с рынка зарубежной платформы пришлось перестраивать процессы и искать новый сервис видеосвязи.

От начала подбора нужного сервиса до полноценного перехода прошло четыре месяца. За это время смотрели разные решения от российских разработчиков. Среди основных параметров выделили качество связи, возможность демонстрировать экран, делить участников на группы, пользоваться электронной доской.

Обращали внимание и на интерфейс, так как языки осваивают студенты разных возрастов: от 3 до 70 лет. В центре собрали пилотную группу и на основе обратной связи от учеников выбрали «Толк» от «Контура». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ирина Филиппова, руководитель онлайн-школы Yes: «Многие студенты оценили, что «Толк» работает в браузере, а при подключении не нужно вводить личные данные или пароль. Онлайн-школа активно развивается: проводим до 40 дистанционных занятий ежедневно».

Все уроки преподаватели сохраняют с помощью автоматической записи. Лимита по хранению видеофайлов в сервисе нет. Записи доступны в облаке, и преподавателю достаточно выслать ссылку на запись, если ученик пропустил урок.

«Толк» стали использовать даже в офлайн-школе. Возможность комбинировать форматы обучения востребована у взрослых учеников, которые уезжают в командировки или отпуска. В таких случаях занятия проводят в «Толке», чтобы не прерывать учебный процесс.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Образование проходит этап цифровизации. Внедрение инструментов для онлайн-коммуникаций позволяет оптимизировать процессы, делать то, что раньше было экономически нецелесообразным, — открывать много помещений, школ, классов. Благодаря тому, что люди готовы к дистанционным занятиям, а сервис удобен, инструмент дает реальный эффект».

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