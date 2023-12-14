МТС увеличила скорость мобильного интернета в самом молодом городе Нижегородской области

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает об увеличении емкости сети в Заволжье. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила повысить скорость мобильного интернета на территории города за год более чем на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Заволжье — самый молодой город Нижегородской области. Он расположен на правом берегу Волги, напротив древнего Городца, по отношению к которому он оказался за Волгой, что отражено в названии. Возникновение и развитие Заволжья связано со строительством Горьковской гидроэлектростанции. Город во многом определяет лицо Городецкого района как одного из центров энергетики и машиностроения страны.

Благодаря проведенным техническим работам сеть LTE МТС охватывает не только жилые микрорайоны, но и социально значимые объекты на территории города: школы, учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, больницы, торговые центры, авто- и железнодорожную станции, парк, «Центр художественной гимнастики», названный в честь гимнасток Дины и Арины Авериных, и ведущие предприятия региона. Кроме того, специалисты МТС обеспечили связью садоводческие товарищества. Высокие скорости передачи данных позволяют даже в часы пик комфортно загружать контент в соцсетях, смотреть фильмы в хорошем качестве, общаться по видеосвязи, учиться или играть в онлайн игры.

«Модернизация сети позволит развивать инфраструктуру города, а также внедрять цифровые технологии для повышения производственных показателей на предприятиях Заволжья. Например, использовать устройства, работающие на базе интернета вещей для удаленного мониторинга оборудования и учета энергоресурсов, умную видеоаналитику, контролирующую соблюдение норм производственной безопасности, облачное хранение данных и другие», — сказал директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,7 тыс. магазинов в России.