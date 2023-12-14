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«Сиссофт» поможет компаниям организовать виртуальное рабочее место в экосистеме сервисов «Яндекс 360 для бизнеса»

Компания «Сиссофт» официально подтвердила статус авторизованного дистрибьютора «Яндекс 360 для бизнеса». В рамках сотрудничества клиенты смогут воспользоваться экспертизой технологического партнера и приобрести программное обеспечение по выгодной цене.

«Яндекс 360 для бизнеса» — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и многое другое.

«Компания «Сиссофт» является партнером «Яндекс 360» с начала 2023 г., сейчас наши инженеры и продуктовые специалисты прошли сертификацию, подтвердили статус партнера и готовы консультировать клиентов и оказывать всестороннюю помощь при выборе и внедрении ПО, — отметил Тайфур Касеев, менеджер по развитию бизнеса «Сиссофт». — У команды множество успешно реализованных проектов по внедрению облачных решений в компании, мы можем предоставить лицензии, организовать быстрое и бесшовное подключение к сервисам «Яндекс 360 для бизнеса», чтобы как можно больше компаний смогли воспользоваться преимуществами продукта».

«Сервисы, входящие в экосистему «Яндекс 360 для бизнеса», помогают все большему количеству корпоративных клиентов выстраивать эффективные коммуникации внутри команды и с внешними партнерами: вести совместную работу над документами, проводить онлайн-трансляции на тысячи слушателей, безопасно общаться в закрытом конкуре компании и многое другое. Уже более 100 тыс. организаций различных сегментов рынка доверяют нам оптимизацию своих бизнес-процессов. Мы отмечаем рост интереса к продукту и активно расширяем партнерский канал продаж, чтобы наш виртуальный офис стал еще доступнее для клиентов. Благодаря сотрудничеству с «Сиссофт» еще больше организаций смогут внедрить в свои рабочие процессы наши сервисы», — сказал Александр Чеснавский, коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса».

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