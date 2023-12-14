В Приамурье 10 малых сел «Мегафон» подключил к 4G

Высокоскоростной мобильный интернет «Мегафона» стал доступен жителям 10 небольших амурских сел. Оператор запустил современную связь стандарта LTE и обеспечил на смартфонах своих абонентов среднюю скорость передачи данных до 15 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Подключить пользователей к сети оператора стало возможным благодаря проекту «Устранение цифрового неравенства». В контур 4G «Мегафона» теперь включены Павловка, Успеновка, Камышенка, Луговое, Троицкое, Гуран, Ушаково, Солнечное, Кузнецово, Кувыкта. В этих населенных пунктах проживает от 100 до 500 человек.

Скорость в сети оператора обеспечивает для пользователей комфортную загрузку видео в стандартном качестве, быструю передачу данных в мессенджерах, отправку писем по электронной почте. Вместе с тем, абоненты теперь смогут совершать звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами.

«Расширения зоны покрытия 4G позволяет жителям небольших населенных пунктов оставаться социально включенными: получать медицинскую помощь в режиме онлайн, обращаться за государственными и банковскими услугами, заниматься самообразованием. Мы увеличиваем зону покрытия нашей сети 4G и предоставляем цифровые возможности сельчанам наравне с городскими жителями», - сказал директор «Мегафона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Мобильная связь стала неотъемлемой частью жизни – это средство общения, инструмент получения информации, выполнения финансовых операций, получения образования и доступа к различным услугам. Современная связь дает потенциал для развития малого бизнеса на сельских территориях, предприниматели могут использовать электронные платежи и онлайн-торговлю. Включение малых населенных пунктов в зону покрытия 4G крупного оператора связи является стратегически важным для нашего региона», - отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.