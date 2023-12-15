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Абоненты «Мегафона» прокачали трафик на дорогах Ярославской области

Объем передачи данных на автомобильных трассах на Кострому и Иваново через Ярославль в четвертом квартале вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие сведения получили аналитики «Мегафона», изучив обезличенный трафик своих пользователей в сети. Увеличение объема передачи данных стало возможным благодаря строительству новых объектов связи стандарта LTE. Особенности низкочастотного и среднечастотного диапазонов позволяют обеспечить дальность сигнала и увеличить на 20% скорость мобильного интернета. Новая инфраструктура связи позволяет жителям поселка Туношна и села Стогинское, а также путешественникам комфортно пользоваться онлайн-картами, развлекательными сервисами и digital-инструментами для общения, работы или учебы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

За три осенних месяца более 2,5 млн. абонентов проехали по федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» на Кострому из Ярославля и более 2 млн по региональной автотрассе «Ярославль – Иваново». Основной костяк транспортного потока среди иногородних клиентов «Мегафона» составили автолюбители из Москвы — на их долю пришлось 22% трафика. В тройку лидеров вошли также кировчане и свердловчане.

«Мобильный телефон — сейчас это незаменимый помощник во всех делах современного человека. Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы расширяем зону покрытия вдоль транспортных магистралей с помощью установки нового оборудования и модернизации существующего. Благодаря проведенным работам более высокие скорости мобильного интернета стали доступны для 2 тыс. жителей, проживающих в населенных пунктах рядом с автотрассами», — сказал Сергей Тимонин, директор «Мегафона» в Ярославской области.

Спрос на высокие скорости интернета в Ярославской области подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. Во время пути путешественники больше пользовались мобильным интернетом, чем голосовой связью. Всего за три осенних месяца они прокачали более 11 тысяч ГБ трафика, что эквивалентно просмотру 5 тыс. фильмов онлайн в формате Full HD. Продолжительность голосовых вызовов в этот период составила около 140 тыс. минут. За это время можно проехать из Ярославля до Костромы туда и обратно более 760 раз.

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«Мегафон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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