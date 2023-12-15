МТС обеспечила скоростным интернетом городской квартал Slava

ПАО «МТС», цифровая экосистема, построила сеть мобильной и фиксированной связи в первой очереди городского квартала Slava от девелопера MR Group и ООО «Прогород» (группа ВЭБ.РФ). Жители трех введенных в эксплуатацию корпусов могут пользоваться гигабитным домашним интернетом и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Условия для прокладки линий связи и размещения необходимого телеком- и ИТ-оборудования были предоставлены застройщиком на этапе строительства в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первая очередь городского квартала премиум-класса Slava из шести разновысотных (8-17 этажей) корпусов, расположенных по адресу 1-я улица Ямского Поля, д. 1 корп. 1., включает в себя 575 апартаментов общей площадью 32,3 тыс. кв. м. Объект расположен рядом со станцией метро «Белорусская» и деловым кварталом «Белая площадь».

При облицовке зданий комплекса используется современное энергосберегающее и особо прочное остекление, которое задерживает и отражает радиосигналы, в том числе и сигнал мобильной связи. Для обеспечения качественного покрытия помещений и территории комплекса МТС применила indoor-решение – установила внутреннюю базовую станцию и антенно-распределительную сеть из 41 специальной внутренней радиоантенны. Помимо мобильной связи МТС предоставила жителям комплекса доступ к широкополосному интернету на скорости до 1 Гбит/с по технологии GPON.

«Предоставление качественной связи в самых разнообразных локациях, в том числе в новостройках - наша приоритетная задача. Мы сотрудничаем с ведущими девелоперами Москвы, которые все активнее обеспечивают свои жилые комплексы цифровой инфраструктурой заблаговременно, чтобы новоселы имели доступ к современным телеком- и ИТ-услугам сразу же при въезде. Недавно мы подписали стратегическое соглашение с MR Group, которое придаст дополнительный импульс закреплению этого тренда на рынке недвижимости, – сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков. – Теперь благодаря проведенным работам около полутора тысяч жителей городского квартала Slava от MR Group могут свободно пользоваться высокоскоростным домашним интернетом и мобильной связью во всех помещениях, в том числе и в подземном паркинге».

«Оснащение наших проектов оборудованием для высокоскоростного доступа в интернет и стабильной мобильной связи — это один из самых важных моментов для комфортной жизни наших резидентов. В то же время сотрудничество MR Group с одним из лидеров телекома – компанией МТС, считаем достижением, так как такой оператор гарантирует стабильную работу сетей, что является критически важным с учетом высокотехнологичных систем в проекте Slava. Кроме того, мы понимаем, что с массовым распространением гибридного и удаленного режима работы, а также в связи с обилием в составе комплекса торговых площадей, сервисов, кафе и ресторанов, спортивных и оздоровительных объектов, бесперебойная работа телекоммуникаций во всех помещениях — это непременное условие функционирования комплекса», — сказал директор по девелопменту MR Group Александр Сурменев.

Ранее МТС подключила к мобильной и фиксированной связи жилой комплекс «Discovery парк» и предоставила доступ к высокоскоростному интернету жителям ЖК Discovery и «Ясный» от MR Group.

В ноябре 2023 г. МТС и MR Group подписали соглашение о стратегическом взаимодействии в создании комплексной телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры на объектах застройщика в столичном регионе, что позволит запускать качественные услуги связи и современные цифровые сервисы в жилых комплексах, на объектах офисной, торговой и индустриальной недвижимости к моменту их ввода в эксплуатацию.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.