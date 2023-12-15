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МТС запустила высокоскоростной домашний интернет для 700 семей в Промышленном районе Смоленска

МТС сообщила о развитии сети фиксированной связи в Промышленном районе Смоленска. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жители ещё пяти многоквартирных домов на улице Соколовского, 25 Сентября, Дохтурова и Строителей.

Специалисты МТС обеспечили скоростным интернетом жителей многоквартирных домов на улицах Соколовского, 16, Строителей, 12, Дохтурова, 7, 25 Сентября, 38 и 38 к 1. В общей сложности, в многоэтажных домах проживает около 700 семей.

Скорость проводного интернета позволит жильцам подключать к сети до 5 устройств, смотреть онлайн-фильмы даже в вечернее время, удаленно учиться и работать. Также жители этих домов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» домашний интернет, IPTV, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр Kion с 200 эфирными телеканалами и тысячами фильмов.

«Мы продолжаем строить фиксированную сеть в Смоленске, особенно в Промышленном районе как в одном из самых заселенных и динамично развивающихся. Наши объединенные сервисы особенно актуальны для семей, где помимо смартфонов люди пользуются ноутбуками, smart-телевизорами и другими цифровыми устройствами. Объединяя всё в один лицевой счет, можно пользоваться экосистемными продуктами МТС и получать экономию более 10 тыс. руб. в год», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

На сегодняшний день каждая вторая семья в Смоленске имеет доступ к скоростному домашнему интернету МТС и IPTV. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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