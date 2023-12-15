Россияне 45+ оптимистичнее молодых относятся к интернет-технологиям

Об этом свидетельствует совместное исследование «Яндекс 360» и Аналитического центра НАФИ. Авторы исследования узнали, как отношение к информационным технологиям и предпочтения пользователей интернет-сервисов и гаджетов зависят от возраста.

В ходе интернет-опроса респондентам задавали вопрос, как информационные технологии и интернет-сервисы влияют на их ежедневный быт. Как выяснилось, 75% людей в возрасте 45–55 лет считают, что интернет-сервисы улучшают качество их жизни. Это поколение, столкнувшееся с технологиями на этапе взрослой экономически активной жизни и имеющее возможность сравнить «до» и «после». При этом среди молодых людей от 18 до 24 лет преобладает более скептический взгляд: таких оптимистов набралось 55%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Как ни парадоксально, старшее поколение россиян реже испытывает страх перед использованием новых технологий по сравнению с молодым поколением: 70–74% респондентов 45–55 и 55–60 ничего не боятся или боятся иногда, а в студенческом возрасте таких 57%. Интерес пользователей этих групп респондентов к новым сервисам также выше, чем у тех, кому еще не исполнилось 24 года: 74% против 50%.

Статистика также демонстрирует неправильность расхожего представления о том, что россияне в возрасте 45–55 лет - «технологически отсталые». Около 58% респондентов 55+ привыкли пользоваться различными приложениями и сервисами уже 5–10 лет назад и больше. При этом 90% людей за 50 пользуются мессенджерами и 89% регулярно смотрят ролики на платформах видеохостингов. Возрастные пользователи также активно играют в игры (более 60%).

Респонденты также рассказали о том, какие сферы жизни, в которых используются технологии, для них наиболее приоритетны. Для 2/3 опрошенных старшего поколения это взаимоотношения и общение с семьей и друзьями, физическое и психологическое здоровье, на третьем месте - быт. А вот у молодых в топе ценностей, кроме общения, находятся саморазвитие и карьера. Это накладывает определенный отпечаток на паттерны использования гаджетов и сервисов. В частности, среди молодого населения от 25 до 34 лет 16% пользуются смарт-часами и 9% умными колонками, которые помогают делать несколько дел одновременно, тогда как среди респондентов 55+ всего 5–7% активных пользователей этих устройств.

Молодые люди несколько чаще используют облачные хранилища и игровые сервисы и приложения. Любопытно, что около 1/10 опрошенной молодежи не пользуется электронной почтой. А вот чему все возрасты покорны - это соцсетям: в них сидят 94% россиян.

В исследовании, которое проводилось в декабре 2023 г. методом онлайн-опроса, приняли участие 1652 респондента из всех федеральных округов и разных типов населенных пунктов России.

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