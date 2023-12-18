85 деревень Удмуртии обеспечены мобильной связью и интернетом в 2023 г.

В 2023 г. доступом к мобильной связи и интернету обеспечены 85 малых населенных пунктов Удмуртии. Работы по улучшению качества связи проводились по региональному проекту «Сельсовет» и федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), которая реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

«В этом году работы по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры в Удмуртии велись по двум проектам. УЦН позволило обеспечить мобильной связью и интернетом 68 деревень, еще 17 населенных пунктов подключили благодаря «Сельсовету». Таким образом, выход в Сеть получили более 15 тысяч жителей», — сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Михаил Фоминов.

Работы по повышению качества связи запланированные на 2023 г. полностью завершились на этой неделе. На последнем этапе подключили 40 населенных пунктов в 18 районах: Алнашский район — д. Азаматово, д. Верхний Утчан, д. Елкибаево, д. Казаково, д. Мукшур, д. Оркино, д. Ромашкино, д. Старая Юмья, д. Удмуртский Вишур, д. Удмуртское Кизеково; Балезинский район — д. Большой Варыж; Вавожский район — д. Жуе-Можга, д. Ожги, д. Яголуд; Воткинский район — д. Черепановка, д. Черный Ключ, д. Ольхово; Граховский район — д. Байтуганово, д. Благодатное, д. Большая Ерыкса; Дебесский район — д. Ариково, д. Лесагурт; Завьяловский район — д. Каравай-Норья; Игринский район — с. Малягурт, д. Среднее Шадбегово; Кизнерский район — д. Аравазь-Пельга, д. Верхний Бемыж, д. Гыбдан, д. Русская Коса; Киясовский район — д. Дубровский, д. Тавзямал; Малопургинский район — д. Новая Монья; Можгинский район — д. Большая Сюга; Сарапульский район — д. Заборье; Сюмсинский район — д. Дмитрошур; Увинский район — д. Новая Вамья; Шарканский район — д. Бадьярово, д. Козино; Юкаменский район — д. Засеково; Ярский район — д. Байдалино.

В 2024 г. улучшить качество связи по федеральному проекту планируется в 25 населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Список деревень и сел сформирован по итогам голосования, Минцифры России планирует опубликовать его до конца 2023 г.