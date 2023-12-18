CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Ингосстрах банк» наращивает объем интернет-эквайринга для СПАО «Ингосстрах»

Объем операций интернет-эквайринга, которые «Ингосстрах банк» предоставляет клиентам материнской компании СПАО «Ингосстрах», кратно вырос за 2023 г. и по состоянию на конец ноября составил 236,6 млн рублей, что почти в 80 раз выше показателей на начало года. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстрах банк».

Данный стремительный рост объемов операций свидетельствует о высоком уровне доверия материнской компании к качеству и скорости работы своего дочернего банка.

Также стоит отметить, что в сентябре текущего года проведен пилот по запуску оплаты через Систему быстрых платежей с «Ингосстрах банком». Первой точкой совместного проекта стал офис продаж СПАО «Ингосстрах» по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15.

Существует несколько видов эквайринга: торговый эквайринг (POS), эквайринг с использованием банкоматов, и интернет-эквайринг, набирающий сегодня обороты вид услуг. В нем используются как физические пластиковые карты, так и виртуальные, а процесс оплаты происходит через интернет.

Таким образом, интернет-эквайринг — это банковская услуга, заключающаяся в приеме платежей и переводе средств продавцу посредством использования банковских карт, пластиковых или виртуальных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

В России создан ИИ, который пишет код на Java и Python

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

Amazon испытал лазерный спутниковый интернет

Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании

Google запрещает сторонние cookies в Chrome. Это грозит «поломать» множество сайтов и перевернуть весь рынок интернет-рекламы

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще