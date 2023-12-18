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Крупный санаторий Иркутской области подключили к 4G

Отдыхающие в иркутском санатории «Братское взморье» теперь могут делиться видами сибирской тайги в социальных сетях и мессенджерах. «Мегафон» развернул сеть четвертого поколения на территории одной из самых крупных здравниц региона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора установили новую базовую станцию и впервые запустили 4G в популярном туристическом месте Приангарья. Отдыхающие теперь могут выходить со своих смартфонов в интернет и пользоваться привычными цифровыми сервисам на средней скорости 50 Мбит/с. Телеком-оборудование поддерживает качественный уровень сигнала как на улице, так и внутри помещений санатория.

«Братское взморье» - популярное туристическое место у жителей Приангарья и гостей региона. Сюда приезжают на уникальные минеральные источники с «живой» водой, чтобы восстановить здоровье, а также провести время в спокойной атмосфере в окружении живописного леса. Здравницу выбирают и за близость к огромному водохранилищу – любимому месту летнего купания и зимней рыбалки у жителей Братска и его окрестностей.

Теперь отдыхающие могут передавать без ограничений «тяжелый» контент в мессенджерах и социальных сетях, делиться с друзьями фотографиями зимнего улова. Вместе с тем абонентам стали доступны звонки по технологии VoLTE – она обеспечивает быстрое соединение, чистый звук во время разговора и возможность выходить в интернет не прерывая диалога.

«Благодаря подключению крупной туристической зоны к 4G отдыхающие получили быстрый доступ в интернет в любое время. Это поможет им в поиске информации о достопримечательностях, местных услугах, позволит воспользоваться мобильным банкингом и другими необходимыми сервисами. В рамках собственных инвестиционных программ мы строим новые базовые станции и модернизируем телеком-инфраструктуру в Иркутской области, расширяем зону покрытия LTE в любимых местах отдыха», – сказал директор «Мегафона» в Иркутской области Евгений Белый.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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