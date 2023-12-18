МТС запустила сеть 4G в 70 селах Саратовской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о масштабном расширении покрытия 4G (LTE) на территории Саратовской области. Доступ к голосовой связи в более высоком качестве и скоростному мобильному интернету МТС получили жители более 70 сельских населенных пунктов, в каждом из которых проживают от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего сел, где заработала сеть 4G МТС — по шесть — находятся в Дергачевском и Ершовском районе. По пять сел — в Хвалынском, Краснопартизанском районах. По четыре — в Пугачевском, Перелюбском и Самойловском районах. Также доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили жители сел Петровского, Лысогорского, Балашовского районов и др.

До недавнего времени в этих селах в основном работала только голосовая связь 2G. Теперь еще более 15 тыс. жителей области смогут пользоваться цифровыми сервисами: получать госуслуги и делать банковские переводы онлайн, отслеживать почтовые отправления, загружать фильмы и сериалы в высоком качестве, общаться с друзьями и родственниками по видеосвязи и так далее. Кроме того, наличие сети 4G делает для селян доступной современную технологию голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и слышать его значительно лучше, чем при разговоре в 2G и 3G.

«В сельской местности проживает пятая часть населения Саратовской области. И мы видим возрастающую потребность доступа в интернет на высоких скоростях на селе, поэтому планомерно разворачиваем здесь сеть четвертого поколения. Конечно, прежде всего этого ждет молодежь, но как показывает практика, там, где появляется покрытие 4G, продвинутыми пользователями становятся и люди постарше. Сельчане используют все возможности быстрого мобильного интернета, в том числе, для общения со своими городскими детьми и внуками. Поэтому я особенно рад, что мы смогли расширить 4G сразу на несколько десятков сел накануне новогодних праздников», — отметил директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

«Появление стабильной и качественной связи всегда позитивно отражается на жизни сельчан. Школьники получают дополнительные возможности для образования и досуга, а фермеры – для развития своего дела. Поэтому в регионе активно строится сеть 4G, в том числе, в малых и удаленных сельских населенных пунктах», — сказал министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.