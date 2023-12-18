МТС запустила сеть LTE для жителей ещё 15 малых сёл Забайкалья

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о масштабном расширении покрытия LTE сети в девяти районах Забайкальского края. Высокоскоростной мобильный интернет получили почти 4 тыс. жителей из 15 малых и отдаленных сел региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидером по количеству населенных пунктов, где была запущена сеть высокоскоростного интернета, стал Сретенский район – жители четырех сёл Большие Боты, Чикичей, Шилкинский завод и Бори получили возможность пользоваться современными сервисами экосистемы МТС. Также мобильная связь и скоростной интернет пришли в Агинский, Дульдургинский, Нерчинско-Заводской, Оловяннинский, Шелопугинский, Шилкинский, Балейский и Читинский районы. Жители населенных пунктов Баян-Булак, Лаха, Ара-Иля, Олочи, Уровские Ключи, Булум, Улан-Цацык, Сыпчегур, Копунь, Номоконово, Нижнее Гирюнино получили доступ к сети LTE.

Телеком-оборудование МТС установлено в центре малых сел и покрывает всю территорию жилых улиц, а также социальные и культурные объекты. Связь четвертого поколения доступна внутри школ и детских садов, домов культуры, почтовых отделений и фельдшерско-акушерских пунктов. Скорости мобильного интернета позволяют смотреть видео и сериалы в HD-качестве, общаться в социальных сетях и мессенджерах с родственниками и друзьями, подключать онлайн-банкинг и пользоваться сервисами госусслуг.

«МТС ведет активную работу по улучшению качества связи в отдаленных и малых селах Забайкалья в рамках программы по устранению цифрового неравенства. В общей сложности, в этом году современный мобильный интернет и доступ к цифровым сервисам нашей экосистемы получили жители более 20 сёл Забайкальского края. Расширение покрытия мобильной сети, это всегда дополнительный импульс к развитию многих сфер, от внутреннего туризма, онлайн-торговли, предпринимательства до народных промыслов и местной культуры», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.