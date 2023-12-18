«Точка» запустила сервис «Ассистент» для решения бизнес-задач

Команда банка для предпринимателей и предприятий «Точка» запустила новый сервис, который помогает решить бизнес-вопросы, отнимающие у клиентов много времени. Сервис «Ассистент» работает в интерфейсе интернет-банка «Точки» на базе ChatGPT. Об этом CNews сообщили представители банка «Точка».

«Ассистент» может выполнять роль личного бухгалтера, так как он способен отвечать на всевозможные вопросы, связанные с этой сферой: какой выбрать тариф, какие налоги, взносы и в какой срок заплатить именно вам. Кроме того, «Ассистент» поможет составить индивидуальную маркетинговую стратегию, расписать сценарий рекламной кампании, и подсказать, как оптимизировать бизнес в различных условиях.

«Точка» запустила сервис «Ассистент» для решения бизнес-задач

«Мы совершили «квантовый скачок», став одним из первых банков, научивших ChatGPT выдавать персонализированные ответы. Так, для формирования ответа на бухгалтерские вопросы, сервис «подтягивает» информацию из нашей онлайн-бухгалтерии. На остальные вопросы «Ассистент» ищет релевантный вопросу контент в наших источниках: Справочной (бренд-медиа Точки о бизнесе) и бизнес-энциклопедии Точки, и уже на их основе ИИ формирует ответ. В ближайшие месяцы мы добавим десятки новых тем и сотни сценариев, чтобы персонализированные ответы были доступны не только для вопросов вокруг онлайн-бухгалтерии. Также скоро появится возможность попросить «Ассистента» разместить средства на депозите. Он только задаст пару уточняющих вопросов, попросит проверить итоговое предложение и откроет депозит, так что клиенту даже не придётся покидать диалоговое окно», — сказал лидер направления LLM-продуктов в «Точке» Александр Ионов.

Весной 2023 г. банк «Точка» встроил ChatGPT в поисковую строку интернет-банка. На сегодняшний день более 10 тыс. клиентов «Точки» используют ChatGPT в поисковой строке интернет-банка.