Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики

Инклюзивный проект Everland провел исследование невизуальной доступности востребованных онлайн-ресурсов 36 компаний и оценил, насколько они адаптированы для людей с нарушением зрения и моторики. Всего в ходе исследования было протестировано 90 платформ (сайтов и мобильных приложений) из шести сфер: ритейл, банки, телеком, путешествия, маркетплейсы и обучение. Об этом CNews сообщили представители Everland.

В тестировании приняли участие веб-разработчики и тестировщики с инвалидностью по зрению, прошедшие специальную подготовку на платформе Everland. Исследование проводилось в период с августа по ноябрь 2023 г.

Согласно данным Федерального реестра инвалидов, в 2022 г. в России насчитывалось около 300 тыс. человек с инвалидностью по зрению. Согласно независимому исследованию аналитического бюро GxP News людей с нарушением зрения в стране может быть почти 6 млн, а к 2025 г. их число может вырасти до 6,2 млн человек. Это большое количество людей, которые хотят и имеют право учиться, работать, путешествовать, делать покупки и пользоваться услугами, которые необходимы для комфортной жизни.

Доступность онлайн-ресурса означает, что человек с определенным ограничением здоровья может воспользоваться им самостоятельно, без посторонней помощи. Для незрячих людей сайт или мобильное приложение доступны, если они адаптированы для программ экранного доступа – скринридеров, которые озвучивают все элементы и текст на экране. Для людей с нарушением моторики – это возможность управлять платформой с помощью клавиатуры.

Для тестирования в рамках исследования были выбраны шесть сфер: ритейл, банки, телеком, путешествия, маркетплейсы и обучение. В каждой из них на основе опроса незрячих участников сообщества Everland были определены самые востребованные бренды, для которых была протестирована доступность сайтов и мобильных приложений на базе iOS и/илиAndroid. В банковской сфере вместо приложений для iOS тестировались веб-версии сайтов.

Ритейл: «Перекресток», «Пятерочка», «Дикси», «Ашан», «Вкусвилл», «Магнит», «Лента». Путешествия: «Авиасейлс», OneTwoTrip!, «Купибилет», РЖД, Tutu.ru, «Яндекс путешествия». Телеком: Tele2, Yota, «Мегафон», билайн, МТС. Банки: «Альфа-банк», ВТБ, ПСБ, Росбанк, Сбербанк, Совкомбанк, «Тинькофф банк». Маркетплейсы: Lamoda, Ozon, Wildberries, «Яндекс маркет», «Мегамаркет». Обучение: GeekBrains, Skillbox, Stepik, «Открытое образование», «Яндекс практикум».

Общие результаты

Уровень доступности онлайн-сервисов всех шести протестированных сфер можно оценить как средний. Среди протестированных платформ ни одна не набрала максимальное количество баллов.

Наиболее адаптированными для незрячих людей и людей с нарушениями моторики оказались ресурсы маркетплейсов и платформы банков. Однако различия в доступности отдельных сервисов в рамках категории могут быть значительными. Так, средний балл доступности банковских платформ варьируется от 1,0 до 5,0. Наименее доступны платформы компаний сферы «Путешествия».

Лидерами в категории «Маркетплейсы» стали сайты «Яндекс маркет», Wildberries и «Мегамаркет», а также мобильное приложение CDEK.Shopping для Android. В продуктовом ритейле наиболее доступны мобильные приложения для iOS сетей «Магнит» и «Перекресток» и сайт последнего. В категории «Банки» лидирует сайт и мобильное приложение для Android ВТБ, у которых отмечена отличная доступность, а также мобильное приложение для Android Сбербанка. Среди сервисов сферы «Путешествия» максимальный балл у сайта РЖД. В сфере телекоммуникаций — максимальные баллы у сайта и мобильного приложения для Android «Мегафон». Образовательные платформы примерно равнозначны по своей доступности. Наиболее адаптированная среди них — платформа «Открытое образование».

Наиболее распространенные ошибки мобильных платформ (Android, iOS): неподписанные на уровне кода элементы и некорректное присвоение им ролей – в этом случае незрячий человек, например, не может понять, что ссылка кликабельная, а на кнопку нужно нажать, чтобы перейти в другой раздел; недостаточное время для ввода кодов из SMS, неудобно реализованный выбор дат.

Для веб-сайтов – это неправильная разметка страниц, когда незрячий человек, например, не может понять, где находится меню сайта, некорректное использование заголовков и отсутствие подписей у некоторых элементов из-за чего осложняется навигация по сайту, а также отсутствие поддержки одного или нескольких методов навигации скринридера – незрячим людям часто удобно, например, перемещаться по интерактивным элементам с помощью клавиши Tab, что возможно не во всех случаях.

Елена Мартынова, сооснователь инклюзивного проекта Everland: «Первое исследование невизуальной доступности онлайн-ресурсов мы провели 3 года назад и сравнивая его результаты с итогами нынешней оценки, можно отметить, что ситуация в целом стала несколько лучше. Нет ресурсов, которые были бы абсолютно недоступны, но по-прежнему на многих из них есть трудные для людей с нарушением зрения и моторики сценарии. В итоге общая доступность остается средней. А между тем адаптация онлайн-сервисов не требует больших затрат. Чтобы реализовать базовую доступность для пользователей с особенностями здоровья, достаточно следовать стандартам и рекомендациям, таким как WCAG 2.2 и WAI-ARIA, HTML, CSS, SVG, ECMAScript (для веб-разработки) и др. При этом важно учитывать требования к доступности людей с разными особенностями здоровья и помнить, что универсальный дизайн услуг и сервисов нужен не только людям с инвалидностью, но и каждому из нас, кто может столкнуться с временными или постоянными проблемами со здоровьем».

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Everland — инклюзивный социальный предпринимательский проект, который занимается трудоустройством людей с инвалидностью и развитием доступной среды. Проект дает возможность людям с инвалидностью улучшить знания и получить опыт в современных и востребованных профессиях. Everland — автор исследований по адаптации услуг и инфраструктуры для людей с инвалидностью.

АНО «Пространство равных возможностей» — некоммерческая организация, которая создана учредителями Everland для систематизации, развития и реализации социальных программ проекта.