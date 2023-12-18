В центральном районе Чечни «Мегафон» расширил сеть LTE

Средняя скорость передачи данных выросла на 10 процентов и составляет теперь 35 Мбит/с. Оператор запустил новое телеком-оборудование в Чеченской Республике. Оно появились, в том числе, и в центральном для региона Грозненском районе, в местах с повышенным спросом. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Название села Беркат-Юрт переводится с чеченского языка как «богатое жилище». Население здесь с каждым годом только растет, что обусловлено близостью к столице республики — городу Грозному. Людей в поселении становится больше, увеличивается и потребность в качественной голосовой связи и высокоскоростном мобильном интернете. В 2023 г. эти показатели усилились. Скоростной мобильный интернет доступен в любой части села, а жители остаются на связи друг с другом и могут пользоваться всеми онлайн-сервисами на высокой скорости. Сегодня в Беркат-Юрте проживает около четырех тыс. человек. За несколько месяцев местные скачали более 500 ГБ данных. Это больше 70 часов видео-контента в формате Full HD.

В 18 километрах от Беркат-Юрта расположена станица Ильиновская. Здесь находится большой стадион, куда на соревнования по футболу часто приезжают юные спортсмены со всей республики. «Мегафон» расширил сеть LTE, установив новое оборудование в населенном пункте. Средняя скорость передачи данных составляет 35 Мбит/с.

«Наш регион сегодня комфортен не только для местных жителей, но и для туристов со всей страны. Жемчужина республики — город Грозный, куда турпоток за последний год увеличился на 30%. Мы оперативно отреагировали на повышенный спрос и в этом году модернизировали оборудование в городе, улучшив сотовую связь и "разогнав" мобильный интернет», — сказал директор «Мегафона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Мобильная связь «Мегафона» в 2023 г. впервые появилась в поселках Ойсхара, селах Кири и Махкеты.

«Операторы связи, действующие в республике, успешно развивают зоны покрытия и качество предоставляемых услуг. Так, "Мегафон" построил 56 базовых станций на новых площадках, и модернизировал еще 73 телеком-объекта», — сказал министр транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики Рамзан Черхигов.

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«Мегафон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.