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«Дом.ру» объявил о стратегическом партнерстве с VK Play

Компании планируют развивать совместные проекты на российском игровом рынке, первым из них стал запуск линейки тарифов для геймеров. Одним из стимулов партнерства стал рост игрового трафика в России. По данным «Дом.ру», компьютерные онлайн-игры показали большой прирост по объему трафика — он увеличился на 28% в 2023 г. Кроме этого, с 2022 по 2023 гг. вырос объем трафика на мобильные игры на 37%, а игровой трафик на консолях и приставках вырос на 29%. Дополнительно, доля геймеров в абонентской базе «Дом.ру» увеличилась в 2023 г. на 19% по сравнению с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители Дом.ру.

Сотрудничество провайдера «Дом.ру» с российской игровой площадкой VK Play направлено на развитие совместных игровых сервисов. VK Play совершенствует игровую индустрию, популяризирует облачный гейминг, оптимизирует и постоянно расширяет игровой ассортимент. Все эти сервисы теперь доступны клиентам провайдера. Интерес к игровой индустрии растет с каждым годом, «Дом.ру» стремится развивать потенциальные продуктовые направления, в которых заинтересованы абоненты.

В «Дом.ру» сообщили, что совместно с VK Play запустили линейку игровых тарифов с бонусами в популярном в многопользовательском онлайн-шутере Warface. С 2022 г. Warface стал частью площадки VK Play, где игра доступна для скачивания. В новые игровые тарифы входят скоростной интернет до 900 Мбит/с, специальные бонусы и внутриигровая валюта, которые начисляются каждый день при подключении игровой опции. Это позволяет игрокам получать ценные преимущества в игре.

«Геймеры — это одна из приоритетных аудиторий в стратегии "Дом.ру". Активные пользователи игр потребляют игровой трафик на ПК в 2 раза больше, чем обычные клиенты. Поэтому мы создаем удобную экосистему с дополнительными услугами, которые закроют потребности игроков. Партнерство с лидерами рынка и интеграция новых игровых сервисов помогает нам охватить различные сферы жизни пользователей», — сказал Андрей Чазов, директор по продуктам «Интернет» «Дом.ру».

Сотрудничество с VK Play позволит развивать клиентскую базу и увеличивать выручку с помощью игровых сервисов и привлечения новых пользователей. Партнерство отражает стратегическое видение «Дом.ру» в создании новых возможностей для клиентов. Сегодня провайдеры стараются обеспечить широкий доступ к игровым сервисам и внедрить в их повседневную цифровую жизнь.

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