Dot запустило направление мобильного перформанс-маркетинга

Рекламное агентство Dot, специализирующееся на Digital-продвижении, открыло новое направление мобильного перфоманс-маркетинга в рамках расширения российского и международного бизнеса. Команда проекта уже работает с клиентами из Индии, Индонезии, Таиланда и реализовала первые успешные проекты в России.

Продукт и подразделение, которое займется мобильным продвижением, назвали Dot.Mobile. Его возглавит Владимир Сметанников, имеющий более 8 лет опыта на рынке мобильного маркетинга в России и за рубежом.

Продукт Dot.Mobile поможет в разработке и реализации стратегий мобильного маркетинга. Новое направление позволит привлекать клиентов с помощью оптимального распределения бюджета на различные каналы и использовать креативные механики в рекламных кампаниях. Среди сервисов Dot.Mobile — таргетированное привлечение пользователей мобильного приложения в каналах социальных и рекламных сетей, расширение целевой аудитории приложения и масштабирование результатов, создание креативной стратегии и эффективного визуального контента.

Также Dot заключило соглашение об эксклюзивном партнерстве с мобильной DSP Hybe, входящей в группу компаний Hybrid. DSP Hybe позволяет управлять покупкой и размещением рекламы на мобильных устройствах. Так клиенты агентства получат прямой доступ к передовым технологиям машинного обучения и искусственного интеллекта от Hybe, а также к экспертизе и международному опыту Dot.Mobile без дополнительных комиссий.

Генеральный директор Dot Digital Agency Глеб Иванюшкин сказал: «2022 г. показал огромный интерес к программатик-рекламе и мобильной рекламе в частности. Мы же, как лидеры рынка и комплексное агентство, всегда старались предлагать лучшие решения для клиентов в цифровой среде. В наших планах на 2024 г. стать заметным игроком мобильной рекламы в стране и усилить международную экспансию».

Агентство заключило ряд стратегических соглашений с крупнейшими игроками рынка: интеграции с платформами для сбора и анализа данных о пользовательской активности, в частности, AppsFlyer, Adjust и AppMetrica. Сотрудничество с социальными сетями, такими как «Вконтакте», TikTok и другими. Также в списке партнеров магазины приложений Apple App Store, Google Play, Huawei AppGallery, Mi Store и другие. Объявления клиентов размещаются в более чем 50 премиальных рекламных сетях.

«Dot работает с 1997 г. и оказывает полный спектр маркетинговых услуг: создание и поддержка веб-сайтов, разработка стратегий, диджитал-продакшн, SMM и прочие услуги по продвижению компаний и брендов в интернете. Создание подразделения мобильной перфоманс рекламы – это логичный шаг в стремлении помочь нашим клиентам охватить весь рекламный рынок и увеличить продажи», — отметил управляющий директор направления Dot.Mobile Владимир Сметанников.