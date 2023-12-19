«Контур.толк» помог Вологодскому университету перевести мероприятия и совещания в онлайн

Официальные встречи и студенческие конференции теперь проходят в дистанционном формате. Искать новый сервис видеосвязи в Вологодском университете начали после ухода иностранного вендора. Среди ключевых параметров выделили: качество связи, подключение 200 спикеров одновременно, низкая нагрузка на систему и открытый API для интеграции сервиса с другим программным обеспечением вуза. Об этом CNews сообщили представители компании «Контур».

Протестировали более пяти российских решений: «Толк» подошел университету по всем критериям. А благодаря удобному интерфейсу ИT-специалистам не пришлось долго разбираться в настройках.

Алексей Елгаев, начальник Управления информатизации Вологодского государственного университета: «Возможность добавлять пользователей по корпоративному домену упростила процесс перехода. Достаточно отправить сотруднику приглашение на электронную почту — он становится пользователем «Толка». Преимущество в том, что для подключения к конференции не нужно настраивать браузер: нажал на ссылку, зашел во встречу, участвуешь».

После перехода на «Толк» в университете пересмотрели формат официальных и студенческих встреч. Возможности сервиса позволяют проводить мероприятия различного уровня: от регионального до международного. Спикеры подключаются в «Толке» и запускают трансляцию на Rutube или на другую платформу.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Цифровизация — неотъемлемая часть эволюции образования. Хорошо, когда образовательная организация выбирает современный и качественный отечественный продукт. Еще лучше, когда выбранное решение позволяет закрыть не только часть потребностей, но и обеспечить полный спектр всех коммуникаций».

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