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«Мегафон» подключил к мобильной сети 83 населенных пункта Прикамья

Для жителей 83 населенных пунктов Пермского края оператор развернул сеть четвертого поколения. Сельчане получили доступ к качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Работы были проведены в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства при участии министерства информационного развития и связи Пермского края.

В результате проведенных технических мероприятий сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE. Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивает мгновенное соединение и чистый звук. Скорость передачи данных в смартфонах абонентов достигает 50 Мбит/с. Этого более чем достаточно для получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в стандартном качестве, общения в соцсетях и мессенджерах, обращения к порталу «Госуслуги».

Работы по обеспечению связью сельского населения реализованы практически во всех районах региона: от расположенных на юге Куединского, Чернушинского и Октябрьского до северных — Гайнского и Чердынского. В программу вошли населенные пункты, в которых в основном проживает от 100 до 500 человек. За счет активации среднечастотного диапазона удалось обеспечить стабильное покрытие и достаточную емкость сети. Мероприятия позволили улучшить качество мобильных услуг — жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки.

«В этом году мы существенно увеличили территорию 4G-покрытия в Пермском крае. Работы проведены в городах, а также небольших и удаленных от регионального центра населенных пунктах. Абоненты могут пользоваться современными телеком-услугами, в том числе звонить через LTE-сеть. Развитие инфраструктуры идет как за счет собственных технологических решений, так и рамках проекта по устранению цифрового неравенства», — сказал Павел Фомин, директор «Мегафона» в Пермском крае.

Для быстрого выхода в интернет с начала года оператор модернизировал оборудование в 50 локациях Пермского края, где прогнозировался рост трафика, а также построил новые базовые станции в Перми и популярных туристических местах региона — в Каменном городе и на горе Полюд.

«Сейчас Пермский край занимает лидирующие позиции по обеспечению жителей доступом к мобильной связи и интернету. В этом году мы достигли хороших результатов: благодаря государственной программе «Развитие информационного общества» и федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» в Прикамье связью были обеспечены все села и деревни численностью свыше 500 человек. Всего в 2023 г. связью обеспечено свыше 100 населенных пунктов, где проживают более 30 тыс. жителей. Сегодня возможность позвонить и выйти в интернет имеют 99,2% населения края. Для сравнения — в 2021 г. 98,2% жителей было обеспечено связью», — сказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

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«Мегафон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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