МТС запустила сеть 4G еще в 30 селах Республики Алтай

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о масштабном расширении покрытия 4G (LTE) на территории Республик Алтай. Доступ к мобильной связи МТС получили жители почти 30 сельских населенных пунктов в восьми районах, в каждом из которых проживают от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего сел, где заработала сеть 4G МТС, находятся в Шебалинском районе. По пять сел — в Турочакском и Усть-Канском, по четыре — в Усть-Коксинксом и Улаганском, три – в Онгудайском, а также в селах Ускуч Чойского района и Еланда – Чемальского.

Высокоскоростной мобильный интернет МТС стал доступен еще 7000 жителей региона. С его помощью они смогут пользоваться всеми цифровыми сервисами: получать госуслуги и делать банковские переводы онлайн, отслеживать почтовые отправления, смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, звонить по видеосвязи родственникам и друзьям. Кроме того, наличие сети 4G делает для селян доступной современную технологию голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и слышать его значительно лучше, чем при разговоре в 2G и 3G.

«Развитие сети 4G в малых и отдаленных населенных пунктах республики у МТС в приоритете. С приходом высокоскоростного мобильного интернета жизнь в сельской местности улучшается: школьники получают новые возможности для образования и досуга, фермеры и представители туристического бизнеса – для развития своего дела. Сельчане активно пользуются мобильным интернетом, в том числе, для общения со своими городскими детьми и внуками. На сегодня почти 95% населения региона, а это по большей части – сельские жители, имеют возможность пользоваться связью 4G МТС», — отметил директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.