Разработчикам приложений для Android доступны новые места для показа рекламы в RuStore

Владельцам и разработчикам мобильных приложений для Android доступны новые места для показа рекламы в RuStore. С помощью «VK Рекламы» издатели могут продвигать свои сервисы в разделах «Игры» и «Приложения», а также показывать объявления аудитории, которая вероятнее установит их на смартфон.

ML-модели рекламной платформы учитывают информацию о мобильном приложении, которая доступна в карточке, а также данные о ее просмотре. Это позволяет увеличивать эффективность продвижения: объявления видят пользователи, которые интересовались сервисом определенной тематики.

Алгоритмы «VK Рекламы» выбирают место для показа объявлений в зависимости от категории мобильного приложения. Если издатель продвигает казуальную игру для смартфона, объявление увидят посетители раздела «Игры». В случае с продвижением мобильного сервиса банка или маркетплейса реклама будет транслироваться в блоке «Приложения».

Для запуска кампании необходимо выбрать объект «Мобильное приложение» и добавить в рекламном кабинете ссылку на сервис в магазине. В качестве места для размещения рекламы нужно выбрать «Нативное размещение»: реклама отобразится в разделах «Игры», «Приложения» или «Интересное». Показывать объявления также можно в поисковой выдаче RuStore, а также на других проектах VK и в рекламной сети.