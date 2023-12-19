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Сервис Bronevik.com упрощает процесс регистрации для агентов и переходит на договор-оферту

Отельный консолидатор Bronevik.com, входящий в «МТС Travel», представил обновление для турагентств, которое упрощает начало работы с платформой. Раньше подключение к сервису замедлял процесс подписания бумажного договора. В новой форме саморегистрации бумажный договор заменен на договор-оферту, встроенный в один из шагов регистрации. Теперь агенты могут получить доступ в личный кабинет для бронирования отелей сразу после согласия с офертой.

Среди других преимуществ новой формы регистрации — автоматизация ввода данных на этапе добавления реквизитов. Партнеру достаточно указать ИНН, и остальные сведения об юридическом лице заполнятся автоматически.

«Мы стремимся сделать работу турагентов с Bronevik.com не только выгодной, но и удобной. Форма саморегистрации и договор-оферта позволят агентам получить доступ в личный кабинет без бумажной волокиты, чтобы быстрее начать бронировать отели для клиентов и получать доход. Напомню, что в базе Bronevik.com более 50 тыс. различных объектов размещения в России и странах ближнего зарубежья. Менеджеры Bronevik.com всегда на связи для консультации. После получения доступа в личный кабинет турагенты могут запросить персональную демонстрацию работы в личном кабинете», — отметил директор по продажам Bronevik.com Андрей Куприянов.

В личном кабинете Bronevik.com турагент может бронировать отели и другие объекты размещения по специальным ценам, использовать фильтры поиска предложений, выбирать варианты оплаты по счету или в отеле, вносить корректировки в бронирование, настраивать выставление счетов на оплату и ваучеров-подтверждения со своим логотипом и видеть сумму агентского вознаграждения.

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