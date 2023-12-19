«Яндекс недвижимость» начала подбирать квартиры в новостройках с помощью YandexGPT

«Яндекс недвижимость» упростила поиск квартиры с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Теперь для того, чтобы подобрать квартиру, соответствующую критериям, пользователю достаточно ввести одно простое предложение с запросом, например «трешка до 15 млн в пределах МКАД», и в один клик получить подборку объявлений от нейросети. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

YandexGPT проанализирует более трехсот тысяч предложений, покажет самые подходящие и даст краткое описание — почему именно эти варианты стоит рассмотреть и насколько они соответствуют первоначальному запросу пользователя. Новая функция поможет всем, кто планирует покупку квартиры, сэкономить время на поиск лучшего предложения, а еще найти самые подходящие варианты.

Ранее самым популярным инструментом поиска новостроек в «Яндекс недвижимости» были фильтры и «тепловые» карты транспортной доступности и инфраструктуры. Найти варианты жилья в определенной локации, например у парка или школ, можно было выделив курсором область на карте.

«В «Яндекс недвижимости» с помощью фильтров можно найти квартиру в новостройке, указывая комфортный ценовой диапазон, комнатность, тип жилья, планировки — есть выбор из более чем 20 параметров. Это помогает точнее находить то, что ищешь, но требует времени. Сейчас нейросеть значительно упрощает первичный поиск. Не надо ничего заполнять или выбирать: делаешь короткий текстовый запрос, бот сам учитывает все параметры и подсказывает, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Эта функция поможет всем, кто ищет квартиру в новостройке, сделать быстро первый шаг в поиске лучшего предложения», — сказал руководитель продукта в «Яндекс недвижимости» Алексей Широков.

Сейчас функция работает в бета-версии. Она доступна на сайте «Яндекс недвижимости» и его мобильной версии.