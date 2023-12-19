Жителям Улан-Удэ и пригорода увеличили скорости мобильного интернета

Более 500 тыс. жителей Бурятии получили новое качество сотовой связи и увеличенную скорость передачи данных. «Мегафон» реализовал масштабную программу рефарминга, которая позволяет нарастить емкость сети и увеличить скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Технические работы проводились на более чем 130 базовых станциях, расположенных в столице республики – Улан-Удэ и пригороде, где проживает больше половины всех жителей региона. Связь улучшилась в жилых микрорайонах, бизнес‑центрах, медицинских и образовательных учреждениях, парках и любимых местах прогулок горожан, а также на спортивных объектах. Абоненты могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на комфортных скоростях – слушать музыку онлайн, фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение, обмениваться файлами в соцсетях и мессенджерах и др.

Рефарминг, или перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт LTE – эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность освободить дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались и в сжатые сроки увеличить скорость передачи данных, где это необходимо.

«В результате рефарминга среднего частотного диапазона мобильный интернет стал работать быстрее на 50%. При этом модернизация базовых станций не повлияла на качество голосовой связи. Оставшейся емкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать звонки в стандарте GSM на высоком уровне. Также модернизация сети расширила зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом», — сказала директор «Мегафона» в Бурятии Олеся Степанова.

«Мегафон» постоянно отслеживает работу своей инфраструктуры, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности в будущем. На Улан-Удэ и пригород приходится почти 90% от объема всего онлайн-трафика в республике. В 2023 г. жители столицы «прокачали» на 17% больше интернет-данных, чем в 2022 г.

Кроме того, абоненты республики совершили в 1,5 раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G (в сравнении с 2022 г). За этот период они проговорили более 10,8 млн часов, не покидая сети четвертого поколения.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.